Meteo: indebolimento dell'anticiclone, torna la pioggia. Ecco l’evoluzione

Da oggi martedì assisteremo ad un breve cedimento dell'anticiclone, difatti una perturbazione atlantica proverà a fare breccia nel vasto campo anticiclonico presente da qualche giorno sul nostro Paese e in parte ci riuscirà, provocando anche il ritorno qualche pioggia.

Sarà un parziale e temporaneo indebolimento della struttura anticiclonica attualmente presente sul bacino del Mediterraneo a favorire l'ingresso di masse d'aria più umida che piloteranno sull'Italia una moderata perturbazione la quale, tra martedì e mercoledì farà registrare cieli più grigi su gran parte del Nord e sull'area centrale tirrenica. Su queste zone sarà consigliabile tornare a tenere un ombrello a portata di mano, in quanto aumenterà il rischio di precipitazioni, anche se si tratterà generalmente di fenomeni irregolari: occhi puntati soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria e via via fino alle coste settentrionali della Toscana.



L'elevato tasso di umidità contribuirà inoltre allo sviluppo di nubi basse che avvolgeranno poi il resto dell'area tirrenica, il Nordest e le coste marchigiane. Non solo. Banchi di nebbia, in qualche caso anche densi, potranno ridurre la visibilità sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro.

Solo altrove prevarrà un più ampio soleggiamento, in particolare sulle regioni meridionali.

Sul fronte termico registreremo un clima ancora abbastanza mite al Sud, mentre al Centro-Nord, complici le nebbie e laa maggiore copertura nuvolosa, avremo temperature un po' più freddine.

Da giovedì la perturbazione scivolerà velocemente verso il Sud, dove aumenteranno le nubi, soprattutto su Puglia, Basilicata e Campania, anche se il rischio di pioggia si manterrà piuttosto basso. Nubi sparse insisteranno ancora sul resto del Paese, con maggiori schiarite sulle Isole maggiori e sui rilievi del Nord. Attenzione a locali nebbie o foschie che potranno ridurre la visibilità nottetempo e nelle prime ore del mattino sulle pianure e sule vallate del Nordovest.

Successivamente la pressione tornerà ad aumentare in maniera decisa sul nostro Paese e il tempo si farà più soleggiato tra sabato e domenica, a parte per qualche piovasco che potrebbe attardarsi su alcuni tratti del Sud, specie tra Calabria e Sicilia.

Tuttavia, vista la distanza in sede previsionale, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento