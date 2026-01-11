Meteo Italia: domenica torna il freddo artico con neve a bassa quota e brusco calo termico
Nuova irruzione artica sull’Italia: domenica invernale, poi cambio di scenario nella prossima settimana
L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di maltempo invernale. Dopo l’attuale afflusso di aria fredda legato alla tempesta Goretti, una massa d’aria ancora più gelida di origine artica continentale è pronta a raggiungere la Penisola, determinando un deciso calo delle temperature e nevicate fino a quote molto basse, in particolare lungo il versante adriatico.
Perché arriva il freddo: dinamica atmosferica
L’aria fredda che sta interessando l’Italia ha origini polari groenlandesi, ma nei prossimi giorni entrerà in gioco un nocciolo gelido artico continentale, rimasto finora bloccato sull’Europa centro-settentrionale dalle correnti occidentali.
Con lo spostamento del vortice di Goretti verso il Mar Nero, si attiveranno correnti nord-orientali che richiameranno il freddo verso l’Italia, con effetti più marcati nella giornata di domenica.
Meteo domenica: neve a bassa quota e temperature in calo
Nord Italia
- Cielo sereno o poco nuvoloso
- Addensamenti tra basso Veneto, Emilia orientale e Romagna
- Deboli nevicate sull’Appennino romagnolo fino a bassa quota, in rapido esaurimento
- Gelate diffuse nelle ore notturne e mattutine
Centro Italia
- Instabilità lungo l’Adriatico e l’Appennino
- Rovesci e nevicate fino a quote molto basse
- Neve localmente fino al suolo nelle aree interne dell’Abruzzo
- Miglioramento dal pomeriggio a partire dalle Marche
- Sole prevalente sul versante tirrenico
Sud Italia e Isole
- Instabilità sull’Adriatico con quota neve in calo sotto i 500 metri su Molise, Puglia settentrionale e Basilicata
- Rovesci e locali temporali su Sicilia e Calabria tirrenica
- Più soleggiato in Campania, ma con possibili nevicate sull’Appennino
- Sardegna variabile, con fenomeni limitati
Venti e mari
- Venti moderati o forti da Nord e Nord-Est
- Mari molto mossi o agitati, in particolare basso Adriatico e alto Ionio
Prossima settimana: ritorna l’alta pressione, freddo in attenuazione
Con l’inizio della seconda decade di gennaio, lo scenario meteorologico cambierà sensibilmente.
Le correnti artiche si allontaneranno, lasciando spazio a aria più mite di origine atlantica, sostenuta dalla risalita di un promontorio anticiclonico nord-africano sul Mediterraneo.
Previsioni giorno per giorno
Lunedì
- Residui effetti del freddo al Sud
- Nuvolosità in aumento al Nord e Toscana
- Prime piogge sulla Liguria
- Sole prevalente altrove
- Temperature in aumento
Martedì
- Correnti umide oceaniche su Centro e Nord
- Nuvole e locali piogge, soprattutto tra Liguria, Toscana e Appennino settentrionale
- Quota neve in forte rialzo
- Temperature in ulteriore aumento, specie al Centro-Sud
Mercoledì e giovedì
- Centro-Nord con nuvolosità irregolare e piogge isolate
- Sud prevalentemente soleggiato
- Temperature sopra la media al Centro-Sud, in linea al Nord
Tendenza per venerdì e weekend
Possibile approfondimento di una saccatura atlantica tra Francia e Penisola Iberica, con rischio di nuovo peggioramento nel weekend.
Scenario da confermare con i prossimi aggiornamenti.
Temperature: forte calo tra domenica e lunedì, poi nuovo rialzo
Domenica
- Minime sotto la media al Nord con gelate diffuse
- Valori in linea con la norma altrove
Lunedì
- Minime sotto media su tutta l’Italia
- Gelate intense al Nord e nelle valli del Centro
- Gelate anche al Sud
- Massime in lieve ripresa sull’Adriatico, ancora sotto media al Sud
Martedì
- Minime in rialzo, prossime alla media
- Massime in aumento, localmente sopra media sull’Adriatico centrale
Mercoledì
- Ulteriore aumento termico al Centro-Sud
- Valori sopra media sulle regioni tirreniche e in Sardegna
- Massime sopra la media stagionale
Allerta Protezione Civile – Domenica 11 gennaio 2026
Di seguito il quadro riepilogativo delle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per la giornata odierna.
ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDRAULICO
Allerta Gialla
- Calabria
- Versante Tirrenico Meridionale
- Versante Jonico Meridionale
ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO TEMPORALI
Allerta Gialla
- Abruzzo
- Bacini Tordino–Vomano
- Bacino del Pescara
- Bacino Basso del Sangro
- Calabria
- Versante Tirrenico Meridionale
- Versante Jonico Meridionale
- Molise
- Litoranea
- Puglia
- Basso Fortore
- Basso Ofanto
- Gargano e Tremiti
- Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
- Puglia Centrale Adriatica
- Sicilia
- Nord-orientale, versante ionico
- Nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie
- Centro-settentrionale, versante tirrenico
- Nord-occidentale e isole Egadi e Ustica
- Sud-occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDROGEOLOGICO
Allerta Gialla
- Abruzzo
- Bacino dell’Aterno
- Bacino Alto del Sangro
- Marsica
- Calabria
- Versante Tirrenico Meridionale
- Versante Jonico Meridionale
- Molise
- Litoranea
- Puglia
- Basso Fortore
- Basso Ofanto
- Gargano e Tremiti
- Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
- Puglia Centrale Adriatica
- Sicilia
- Nord-orientale, versante ionico
- Nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie
- Centro-settentrionale, versante tirrenico
- Nord-occidentale e isole Egadi e Ustica
- Sud-occidentale e isola di Pantelleria
Si raccomanda attenzione nelle aree interessate da possibili temporali, allagamenti e criticità idrogeologiche.
