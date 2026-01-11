Cerca

Meteo Italia: domenica torna il freddo artico con neve a bassa quota e brusco calo termico

Redazione
Meteo Italia: domenica torna il freddo artico con neve a bassa quota e brusco calo termico
Nuova irruzione artica sull’Italia: domenica invernale, poi cambio di scenario nella prossima settimana

L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di maltempo invernale. Dopo l’attuale afflusso di aria fredda legato alla tempesta Goretti, una massa d’aria ancora più gelida di origine artica continentale è pronta a raggiungere la Penisola, determinando un deciso calo delle temperature e nevicate fino a quote molto basse, in particolare lungo il versante adriatico.

Perché arriva il freddo: dinamica atmosferica

L’aria fredda che sta interessando l’Italia ha origini polari groenlandesi, ma nei prossimi giorni entrerà in gioco un nocciolo gelido artico continentale, rimasto finora bloccato sull’Europa centro-settentrionale dalle correnti occidentali.

Con lo spostamento del vortice di Goretti verso il Mar Nero, si attiveranno correnti nord-orientali che richiameranno il freddo verso l’Italia, con effetti più marcati nella giornata di domenica.

Meteo domenica: neve a bassa quota e temperature in calo

Nord Italia

  • Cielo sereno o poco nuvoloso
  • Addensamenti tra basso Veneto, Emilia orientale e Romagna
  • Deboli nevicate sull’Appennino romagnolo fino a bassa quota, in rapido esaurimento
  • Gelate diffuse nelle ore notturne e mattutine

Centro Italia

  • Instabilità lungo l’Adriatico e l’Appennino
  • Rovesci e nevicate fino a quote molto basse
  • Neve localmente fino al suolo nelle aree interne dell’Abruzzo
  • Miglioramento dal pomeriggio a partire dalle Marche
  • Sole prevalente sul versante tirrenico

Sud Italia e Isole

  • Instabilità sull’Adriatico con quota neve in calo sotto i 500 metri su Molise, Puglia settentrionale e Basilicata
  • Rovesci e locali temporali su Sicilia e Calabria tirrenica
  • Più soleggiato in Campania, ma con possibili nevicate sull’Appennino
  • Sardegna variabile, con fenomeni limitati

Venti e mari

  • Venti moderati o forti da Nord e Nord-Est
  • Mari molto mossi o agitati, in particolare basso Adriatico e alto Ionio

Prossima settimana: ritorna l’alta pressione, freddo in attenuazione

Con l’inizio della seconda decade di gennaio, lo scenario meteorologico cambierà sensibilmente.

Le correnti artiche si allontaneranno, lasciando spazio a aria più mite di origine atlantica, sostenuta dalla risalita di un promontorio anticiclonico nord-africano sul Mediterraneo.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì

  • Residui effetti del freddo al Sud
  • Nuvolosità in aumento al Nord e Toscana
  • Prime piogge sulla Liguria
  • Sole prevalente altrove
  • Temperature in aumento

Martedì

  • Correnti umide oceaniche su Centro e Nord
  • Nuvole e locali piogge, soprattutto tra Liguria, Toscana e Appennino settentrionale
  • Quota neve in forte rialzo
  • Temperature in ulteriore aumento, specie al Centro-Sud

Mercoledì e giovedì

  • Centro-Nord con nuvolosità irregolare e piogge isolate
  • Sud prevalentemente soleggiato
  • Temperature sopra la media al Centro-Sud, in linea al Nord

Tendenza per venerdì e weekend

Possibile approfondimento di una saccatura atlantica tra Francia e Penisola Iberica, con rischio di nuovo peggioramento nel weekend.

Scenario da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Temperature: forte calo tra domenica e lunedì, poi nuovo rialzo

Domenica

  • Minime sotto la media al Nord con gelate diffuse
  • Valori in linea con la norma altrove

Lunedì

  • Minime sotto media su tutta l’Italia
  • Gelate intense al Nord e nelle valli del Centro
  • Gelate anche al Sud
  • Massime in lieve ripresa sull’Adriatico, ancora sotto media al Sud

Martedì

  • Minime in rialzo, prossime alla media
  • Massime in aumento, localmente sopra media sull’Adriatico centrale

Mercoledì

  • Ulteriore aumento termico al Centro-Sud
  • Valori sopra media sulle regioni tirreniche e in Sardegna
  • Massime sopra la media stagionale

Allerta Protezione Civile – Domenica 11 gennaio 2026

Di seguito il quadro riepilogativo delle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per la giornata odierna.

ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDRAULICO

Allerta Gialla

  • Calabria
    • Versante Tirrenico Meridionale
    • Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO TEMPORALI

Allerta Gialla

  • Abruzzo
    • Bacini Tordino–Vomano
    • Bacino del Pescara
    • Bacino Basso del Sangro
  • Calabria
    • Versante Tirrenico Meridionale
    • Versante Jonico Meridionale
  • Molise
    • Litoranea
  • Puglia
    • Basso Fortore
    • Basso Ofanto
    • Gargano e Tremiti
    • Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
    • Puglia Centrale Adriatica
  • Sicilia
    • Nord-orientale, versante ionico
    • Nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie
    • Centro-settentrionale, versante tirrenico
    • Nord-occidentale e isole Egadi e Ustica
    • Sud-occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDROGEOLOGICO

Allerta Gialla

  • Abruzzo
    • Bacino dell’Aterno
    • Bacino Alto del Sangro
    • Marsica
  • Calabria
    • Versante Tirrenico Meridionale
    • Versante Jonico Meridionale
  • Molise
    • Litoranea
  • Puglia
    • Basso Fortore
    • Basso Ofanto
    • Gargano e Tremiti
    • Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
    • Puglia Centrale Adriatica
  • Sicilia
    • Nord-orientale, versante ionico
    • Nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie
    • Centro-settentrionale, versante tirrenico
    • Nord-occidentale e isole Egadi e Ustica
    • Sud-occidentale e isola di Pantelleria

Si raccomanda attenzione nelle aree interessate da possibili temporali, allagamenti e criticità idrogeologiche.


