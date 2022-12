Meteo: l'anticiclone dal Nord Africa porta tempo stabile ma anche la causa una pericolosa insidia, i dettagli. Nelle prossime ore l'anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile, ma sarà anche la causa di un ritorno ad una pericolosa insidia.

Nel corso del weekend appena concluso, la pressione ha iniziato ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, decretando così la fine della lunghissima fase di tempo capriccioso che ha colpito per tanti giorni il nostro Paese, da Nord a Sud.



Ora, un vasto campo di alta pressione che prende le sue origini dal Nord Africa, si è esteso fino ai settori Nordorientali del nostro continente e pare abbia tutte le intenzioni di rimanerci per parecchi giorni. Buone novelle dunque per gli amanti del bel tempo, brutte invece per chi sperava nel proseguimento di un meteo capriccioso e magari anche in una settimana natalizia con qualche bianca sorpresa.

Ci saranno però alcuni angoli del Paese dove il bel tempo sarà comunque costretto a travestirsi di grigio, proponendoci così un contesto umido, uggioso e tratti anche molto rigido sul fronte climatico. Ed è proprio quanto accadrà nel corso delle prossime ore e nella fattispecie sulle pianure del Nord dove, proprio la presenza dell'alta pressione, favorirà lo sviluppo di fitti banchi di nebbia pronti a provocare i soliti disagi a causa delle forti riduzioni alla visibilità. Massima attenzione dunque su molti distretti della Valle Padana; dal Piemonte alla Lombardia e su gran parte dell'Emilia Romagna e del basso Veneto.

Nella cartina sotto riportata sono rappresentati i vari gradi di intensità del fenomeno nebbioso e le zone maggiormente a rischio nella giornata di Lunedì 19 Dicembre. Colorate in marrone sono indicati i settori dove la nebbia risulterà molto fitta mentre via via che ci si sposta nelle aree colorate di giallo avremo semplici foschie.

Nel corso della giornata le fitte nebbie tenderanno poi a diradarsi ma nonostante ciò il sole troverà comunque forti difficoltà ad imporsi in quanto si andranno a creare tutti i presupposti per la formazione del classico strato di nubi basse che manterrà l'atmosfera spesso grigia ed uggiosa.



Da segnalare inoltre che un contesto molto simile lo si registrerà pure su molti tratti della Liguria e fino ai litorali più settentrionali della Toscana. Qui i venti caldi in risalita dal Nord Africa contrasteranno con le ormai fredde acque del mare nostrum provocando la formazione di nubi medio-basse di tipo marittimo che potranno anche dar luogo a locali episodi di pioviggine.