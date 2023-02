Meteo: l'anticiclone di San Valentino manda l'Inverno in letargo, i dettagli. Arriva l'anticiclone di San Valentino e in settimana Inverno stop!

Non è certo un bel periodo per la stagione invernale, arrivata già in forte ritardo sulla tabella di marcia e ora costretta da un forzato letargo per l'ennesima espansione dell'alta pressione verso il nostro Paese. Nei prossimi giorni il quadro atmosferico subirà un nuovo e generale cambiamento sull'Italia passando da un contesto freddo e a tratti incerto, a scenari sempre più soleggiati e con temperature in evidente metamorfosi soprattutto di giorno.

Attenzione però; siamo ancora nel cuore dell'Inverno e nonostante le prospettive generali siano ben lungi dell'essere invernali, le alte pressioni in questo periodo dell'anno non sono per forza di cose sinonimo di mite bel tempo. Ci saranno infatti alcuni angoli del Paese che dovranno fare i conti con il rovescio della medaglia e dunque con il ritorno delle nebbie e delle nubi basse.

Ma non mettiamo troppa carne al fuoco e cerchiamo subito di capire come evolverà il quadro meteorologico della nuova settimana. Tra Lunedì 13 e Martedì 14 l'anticiclone di San Valentino avanzerà ulteriormente verso il mare nostrum. Il tempo manterrà un aspetto quieto, stabile e con termometri sempre più rivolti verso l'alto. Gli unici timidi disturbi saranno da attribuire a qualche residuo annuvolamento al Sud, per effetto di una ormai morente circolazione ciclonica in viaggio dalle isole greche verso l'area più orientale del Mediterraneo.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto, dov'è rappresentato l'impianto barico previsto con l'inizio della nuova settimana, notiamo la chiara espansione dell'alta pressione (lettera A) verso il nostro Paese e la presenza di una circolazione depressionaria sull'est del Mediterraneo (lettera B)

Nei giorni successivi l'alta pressione continuerà ad avvolgere l'Italia almeno fino a Venerdì 17 e forse anche più.

In questo frangente però, ecco che inizieranno a farsi sempre più invadenti le nebbie a tratti anche persistenti sulla Valle Padana. Nel contempo cominceranno a svilupparsi anche le nubi basse pronte a minacciare il bel tempo su alcuni tratti del Centro fino ai rispettivi litorali, specie quello tirrenico. Su queste aree dunque, le giornate potrebbero trascorrere all'insegna di un'atmosfera più cupa, uggiosa e con temperature decisamente meno tiepide rispetto ai rilievi circostanti e al resto del Paese. (iLMeteo)





