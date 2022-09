Meteo: Lucifero attacca l'Italia! con caldo estremo poi per il Weekend di Ferragosto, sorprese

L'anticiclone Lucifero si appresta a bruciare l'Italia proponendoci la più intensa e duratura ondata di caldo della stagione estiva. E pensare che quest'anno l'Estate non voleva nemmeno decollare! Ora invece ci troviamo in una di quelle situazioni davvero difficili sul fronte meteo-climatico con un anticiclone di matrice africana sempre più forte, bollente, ormai deciso a proporci l'ondata di caldo più intensa dell'Estate con picchi di calore che faranno sudare le sette camice persino gli amanti più sfegatati della grande calura estiva. Per non parlare poi della siccità che attanaglia anch'essa praticamente tutta l'Italia. Insomma, se non l'avete ancora capito, il resto della settimana sarà contrassegnata da un caldo a tratti eccezionale e al tempo stesso da una totale assenza di precipitazioni.

Entrando più nel dettaglio ecco che già da martedì 10 il tempo e il clima ci daranno ulteriori e importanti segnali della presenza del famigerato Lucifero. Se escludiamo infatti la formazione di qualche moderato annuvolamento sulle regioni del Centro e del Nord e locali e brevi rovesci sulle vette alpine di confine del Nordest e isolati in Liguria, la giornata trascorrerà via liscia, ma soprattutto già parecchio calda specialmente al Sud e sulle due isole Maggiori dove i termometri saliranno addirittura fino a sfiorare i 47/48°C.



Ma l'alta pressione africana sarà destinata a caricarsi di ulteriore energia nei giorni successivi. Tra mercoledì 11 e giovedì 12, il contesto meteo non subirà alcuna variazione fatta eccezione per modesti disturbi sulle regioni del Centro nel corso della giornata di mercoledì quando occasionalmente potrebbe anche cadere qualche goccia di pioggia. Continuerà inoltre a fare davvero caldissimo e ancora una volta in particolare al Sud, su Sicilia e Sardegna.

Che succederà poi nei giorni successivi? Si placherà la furia incandescente di Lucifero? Assolutamente no! Anzi, con una manovra un po' insolita anche se non del tutto eccezionale, l'anticiclone africano riuscirà a muovere il suo asse verso nordovest ed il grande caldo si sposterà pure verso le regioni tirreniche del Centro e su tutto il Nord del Paese. Superfluo dunque affermare che, almeno fino a tutto il weekend, il bel tempo proseguirà senza particolari ostacoli e il tutto accompagnato da un caldo a tratti asfissiante praticamente sull'intero Paese.

Previsioni per il weekend di Ferragosto

L'Italia è preda di un'ondata di caldo per certi versi storica con temperature altissime a causa dell'avanzata dirompente dell'anticiclone africano. Queste condizioni di estrema stabilità riusciranno a durare anche per tutto il weekend di Ferragosto? Ebbene possiamo già dirvi che ci saranno delle belle sorprese dal punto di vista atmosferico, in linea con quanto sta avvenendo in questa pazza stagione estiva.

Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti in vista di sabato 14 e domenica 15 agosto.

Il caldo inizierà a farsi sentire seriamente grazie all'avanzata di una vasta area anticiclonica di origine sub-tropicale che risalirà sul bacino del Mediterraneo inglobando di conseguenza anche l'Italia. Oltre all'estrema stabilità atmosferica ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature che si porteranno su valori ben oltre le medie climatiche con punte oltre i 40/45°C al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Queste condizioni ci accompagneranno anche per il prossimo weekend, quello di Ferragosto, quando l'anticiclone africano sposterà il proprio asse verso il Centro Nord. Questo potrebbe comportare una leggera riduzione dei valori termici al Sud, ma il caldo resterà comunque forte con punte oltre i 35°C. Al Centro Nord si avrà invece un effetto contrario: oltre al tanto sole le temperature sono previste in ulteriore aumento proprio tra sabato 14 e domenica 15 agosto con picchi ad oltre 37/38°C in Pianura Padana in città come Milano, Bologna, Ferrara, Cesena e Padova durante le ore più calde. Ecco quindi servito un Ferragosto a dir poco rovente con il sole e il caldo che la faranno da padrona su tutta l'Italia per la gioia dei tanti che si metteranno in viaggio verso le località di villeggiatura. Attenzione però, sull'arco alpino, specie nella seconda parte di domenica, ci aspettiamo un aumento dell'instabilità. Ecco quindi servite delle soprese poco gradite con il rischio di intensi rovesci temporaleschi specie sulle montagne lombarde e sulle Dolomiti tra alto Veneto e Trentino Alto Adige. (iLMeteo)

In aggiornamento

Detto questo, ricordiamo come sempre di prestare la massima attenzione per i pericoli associati al disagio dovuto al grande caldo e di attuare alcune semplici rimedi onde evitare i colpi di calore.

*** In questi giorni le temperature sono previste in rapido aumento grazie ad un'improvvisa fiammata africana con caldo e afa pronti ad attanagliare tutta l'Italia. Entro il weekend, la colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente: ad aggravare il disagio da caldo ci penseranno poi gli alti tassi di umidità, che renderanno le giornate piuttosto fastidiose in molte località. Ecco quali sono i RISCHI e i modi semplici per prevenirli.

Almeno fino a Domenica 15 agosto, il vastissimo anticiclone africano ci terrà compagnia facendo registrare valori termici estremi. Il rischio più grande che si nasconde dietro al mix micidiale tra afa e temperature elevate sono i colpi di calori ed i disagi associati.

La caratteristica principale del colpo di calore è l'innalzamento della temperatura corporea a valori pari o superiore a 40°C. In queste condizioni i rischi e le conseguenze più comuni sono: nausea e vomito, pelle arrossata talora con perdita della capacità di sudorazione, respirazione o battiti cardiaci accelerati, mal di testa, crampi o debolezza muscolare, stato confusionale e perdita di conoscenza.

Ecco alcuni rimedi per prevenire il colpo di calore:

- evitare di uscire durante le ore pomeridiane, i picchi massimi di temperatura si raggiungeranno tra le 14 e le 19;

- al sole, indossare abiti chiari;

- bere molto;

- mangiare leggero;

- non rimanere mai (né lasciare mai bambini o animali anche per breve tempo) in un'automobile parcheggiata al sole;

- evitare l'attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata;

- dare tempo all'organismo di adattarsi a climi caldi cui non è abituato