Meteo: nel fine settimana ritorna l'Inverno, un ciclone carico di neve minaccerà l'Italia. Nel fine settimana tornerà l'Inverno: tra sabato 23 e Domenica 24 oltre a un cospicuo calo termico il maltempo interesserà molte regioni del nostro Paese.

E' quanto si evince dalle ultime elaborazioni emesse dai principali centri di calcolo. Dopo un periodo caratterizzato da una sorta di anticipata Primavera ci attende dunque una vera e propria metamorfosi sul fronte meteo climatico.

Ma andiamo con ordine. Già tra giovedì 23 e Venerdì 24, l'alta pressione darà i primi segnali di affaticamento lasciando transitare una debole perturbazione alimentata da un vortice ciclonico localizzato sulla Penisola Iberica. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire soprattutto al Nord.

In seguito, come mostra la cartina che vi proponiamo qui sotto, l'alta pressione si sposterà improvvisamente verso le terre più settentrionali del nostro Continente provocando così una graduale discesa di venti molto freddi provenienti proprio dal Nord Europa. Allo stesso tempo il vortice ciclonico dalla Penisola Iberica si avvicinerà alla Sardegna per poi raggiungerla proprio con l'inizio del fine settimana.

I venti freddi da Nord non faranno altro che alimentare il ciclone che si caricherà di forte maltempo, pronto a colpire già da sabato mattina alcuni tratti del Nord specie l'area medio-bassa della Valle Padana per poi estendersi entro sera anche alle due Isole Maggiori.



Tra la serata e la nottata il meteo andrà rapidamente migliorando al Nord mentre l'atmosfera si farà via via più turbolenta sulla Sardegna, su gran parte del Centro e fino ad alcuni tratti dell’Emilia-Romagna, sotto l'incalzare di un rinforzo dei venti freddi di Bora.

Sarà questo il preludio ad una domenica che assumerà via via connotati sempre più invernali sia per il maltempo, sia per un brusco crollo delle temperature che avvolgerà entro sera tutta la Penisola. Attenzione alle piogge che colpiranno specialmente il Centro-Sud, ma anche alla neve che potrebbe scendere a quote via via sempre più basse, fino a sfiorare le zone pianeggianti del Centro e infine occhio al vento che soffierà forte o anche molto forte dai quadranti nordorientali (dunque piuttosto freddo).

Ci teniamo a precisare che si tratta di una situazione ancora in forte evoluzione. Restiamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti in merito. (iLMeteo)

In aggiornamento