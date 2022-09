Meteo: nel weekend raid temporalesco, da lunedì nuova perturbazione. Domani temperature in calo su gran parte Italia, domenica al Sud.

ROMA, 23 OTT - Weekend con prevalenza di maltempo, con residua variabilità domenica, e da lunedì una nuova perturbazione che interesserà gradualmente tutta l'Italia almeno fino ai primi giorni della prossima settimana.

Sono le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com. "Una prima perturbazione - spiega il meteorologo Manuel Mazzoleni - avanzerà verso le nostre regioni centro-meridionali, rinnovando così tempo instabile domani su Nordest e buona parte del Centrosud. Domenica quest'area depressionaria si allontanerà lasciando tuttavia in eredità un po' di variabilità". Allo stesso tempo una seconda e più intensa perturbazione, precisa, avanzerà dalla Francia, determinando già entro la sera di domenica un nuovo peggioramento al Nordovest con piogge e rovesci soprattutto su Liguria occidentale, Nordovest toscana, Alpi e Prealpi centro occidentali.

Piogge e rovesci, sottolinea il meteorologo Lorenzo Badellino, "da lunedì si intensificheranno e si estenderanno a Sardegna, centrali tirreniche e resto del Settentrione. Sono attesi in questa occasione rovesci localmente intensi a ridosso delle Alpi e sul medio-alto Tirreno, anche temporaleschi. Mentre l'aria più fredda di origine atlantica che spingerà il fronte favorirà nevicate in abbassamento di quota sulle Alpi, a tratti sotto i 1500m. In attesa il resto d'Italia, con tempo più soleggiato".

La perturbazione, precisa il meteorologo, "si sposterà gradualmente verso i Balcani, determinando ancora una certa instabilità al Sud e sul medio Adriatico fino a metà settimana, mentre il tempo sarà in miglioramento al Nord e sull'alto Tirreno. Anche grazie al progressivo rinforzo di un campo di alta pressione che comincerà ad espandersi dall'Europa sudoccidentale verso quella centrale. Per quanto riguarda le temperature, domani diminuiranno in gran parte d'Italia, fatta eccezione per il Nordovest dove il tempo migliorerà; domenica, invece, sono previste in calo al Sud.