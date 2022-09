Meteo: Nuova ondata anti-Covid, super anticiclone africano, ma anche temporali. Le previsioni

Stiamo vivendo il periodo solitamente più caldo e stabile della stagione estiva con il Ferragosto ormai alle porte. Dopo un breve stop del caldo bel tempo con l'inizio di settimana, ora un nuovo promontorio di matrice sub tropicale ha ripreso ad avvolgere con il suo carico di caldo tutto il nostro Paese. Anche le ultime note d'instabilità al Sud sono ormai sulla strada del tramonto. Insomma, con l'inizio della nuova settimana, ecco che già con l'inizio della nuova settimana faremo i conti con un super anticiclone, che sarà tuttavia lievemente disturbato da qualche temporale di calore.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa ci riserveranno le previsioni.

Come anticipato, ecco che già da oggi lunedì 10 ci attendiamo un ulteriore affermazione dell'anticiclone africano che si distenderà in modo uniforme sul bacino del Mediterraneo abbracciando di conseguenza anche l'Italia dove il sole splenderà in maniera decisa su tutte le regioni salvo i classici temporali di calore pomeridiani sull'arco alpino. Anche le temperature sono previste in deciso aumento. Un caldo bel tempo ci terrà compagnia anche per martedì 11, che si rivelerà una giornata tipicamente estiva su tutta l'Italia. Occhio invece alle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 quando i temporali si faranno via via più frequenti sulle zone montuose di Alpi e Appennini con locali sconfinamenti verso le aree di pianure specie durante il pomeriggio e la serata. Dopo questo piccolo momento di distrazione dell'alta pressione, ecco che la pressione tornerà ad aumentare venerdì 14, garantendo maggiori spazi soleggiati su tutta l'Italia. Locali piovaschi solo tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Secondo le nostre ultime elaborazioni, il fine settimana di Ferragosto, potrebbe essere minacciato maggiormente dai capricci del meteo a causa di un vortice di bassa pressione in avvicinamento del Regno Unito pronto a riportare condizioni di maggior instabilità ed un generale calo termico.

Stante la distanza in sede previsionale, sarà assolutamente necessario attendere ulteriori aggiornamenti. (iLMeteo)