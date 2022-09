Meteo: Oggi arriva l’anticiclone delle Azzorre, temperature estive. Ecco Le previsioni nel dettaglio

Dopo le ulteriori note d'instabilità dovute al passaggio di un vortice di bassa pressione al di là delle Alpi, la pressione tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo. La stagione del solleone, dunque, ha deciso di volersi giocare le sue ultime carte riportando sole e temperature gradevolmente estive sul Bel Paese.



Un vero e proprio riscatto dell'alta pressione insomma, anche se questa volta sarà quella delle Azzorre a prevalere. Belle novità dunque non solo per i cultori del sole, ma anche per chi non ama particolarmente il caldo afoso.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni meteo per le giornate di giovedì e venerdì.

Come avrete già intuito, ci attendono 48 ore di tempo abbastanza tranquillo su gran parte d'Italia.

Giovedì dovremo fare i conti quasi esclusivamente con una modesta e residua incertezza sui rilievi del Centro-Sud dove, soprattutto durante le ore pomeridiane, potranno ancora registrarsi alcuni rovesci e isolati temporali, tuttavia in rapida attenuazione entro sera. Un po' di nubi anche sul resto del Sud, mentre altrove il tempo assumerà connotati di buona stabilità.



Andrà prestata un po' di attenzione solamente al Nord dove, nelle primissime ore del mattino, potranno formarsi alcune foschie nelle aree di pianura.

Le temperature faranno già registrare un generale aumento, soprattutto al Centro-Nord, con i valori massimi che si attesteranno intorno ai 27/28°C come a Milano, Torino, Bologna e Roma. Firenze potrà raggiungere anche punte prossime ai 30°C.

Arriviamo così alla giornata di Venerdì quando si esauriranno anche le ultime note d'instabilità sulle regioni meridionali. Tanto sole dunque su tutto il Paese, salvo per deboli annuvolamenti tra Calabria e Sicilia.

Il bel tempo ci accompagnerà per tutto il corso della giornata favorendo un'ulteriore crescita dei termometri che saliranno fino a 29/30°C su molti tratti della Val Padana e fino a 30/31°C nelle aree interne del Centro, come a Firenze e a Roma. Al Sud registreremo 30°C a Napoli, 28°C a Bari e a Palermo.

Insomma, nonostante il contesto meteo-climatico assumerà nuovamente caratteristiche estive, il clima si manterrà piuttosto gradevole, senza eccessi di caldo e grazie all'assenza dell'afa e ai venti dai quadranti settentrionali. (iLMeteo)