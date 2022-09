Meteo: Oggi Piogge e temporali poi breve sole. Le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

La nuova settimana si aprirà ancora con un tipo di tempo ancora molto incerto per alcune regioni del Paese con parecchie nubi e piogge sparse. Tuttavia la situazione generale volgerà poi verso un graduale miglioramento che ci introdurrà all'interno di in una fase più mite e soleggiata grazie al ritorno dell'anticiclone, anche se non durerà molto. Cerchiamo dunque di capire più nel dettaglio cosa ci riserverà il meteo per i prossimi giorni.



Lunedì 9 si torneranno ad aprire gli ombrelli in mattinata essenzialmente sulle regioni del Nordovest fino all'alta Toscana dove avremo piogge sparse. Ci sarà spazio anche per qualche nevicata sui rilievi alpini centro-occidentali a quote prossime ai 700-800 m localmente anche più in basso sul comparto centrale.

Attesi piovaschi nel corso del pomeriggio-sera anche sui settori tirrenici del Centro, sulla Sardegna e sull'ovest della Sicilia. Altrove il meteo sarà condizionato dal passaggio di nubi sparse ma in un contesto più asciutto.

Martedì 10 il tempo andrà gradualmente migliorando. Insisteranno nubi sparse su gran parte del Paese più dense e minacciose però solo sulle zone alpine e prealpine con qualche spruzzata di neve intorno ai 1500 metri sul lato occidentale e a quote più basse su quello centro-orientale. Temperature in aumento.

Mercoledì 11 alta pressione sull'Italia. Tanto sole su tutte le regioni con clima mite e di stampo tipicamente primaverile.

Giovedì 12 l'alta pressione continuerà a rimanere presente sull'Italia nonostante i primi timidi segnali di cedimento al Nord dove tra il pomeriggio e la sera torneranno un po' di nubi sul Nord-ovest con qualche goccia di pioggia non esclusa sulla Liguria.

Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento atteso per la giornata di venerdì 12 quando un fronte atlantico porterà la pioggia al Nord e più nubi al Centro, mentre sulle regioni meridionali continuerà ad esserci un caldo bel tempo.

Se tutto verrà confermato tra sabato e domenica arriverà un'altra perturbazione accompagnata anche da aria piuttosto fredda. Attendiamo conferme in merito. Notizia segnalata da (iLMeteo)