Meteo: Oggi, rovesci temporaleschi, incerta la prossima settimana. Ecco i dettagli con previsioni

La domenica trascorrerà non solo all'insegna di numerosi rovesci temporaleschi, ma anche da una inaspettata sorpresa che trova ulteriori conferme dagli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Insomma, a conti fatti ci attende un giorno di festa con una parte del Paesesotto nubi, rovesci e temporali, mentre altrove la pressione tornerà ad aumentare a garanzia di un contesto meteo nettamente più stabile e tranquillo.



Andiamo dunque a vedere quali saranno le regioni dove sarà d'obbligo l'ombrello e in quali invece sarà vivamente consigliato un bel paio di occhiali da sole.



Partiamo ovviamente dalla situazione che potrà creare maggiori disagi e dunque quella del brutto tempo. Occhi puntati fin dal mattino sulle regioni del Sud dove nubi minacciose saranno pronte a provocare numerosi rovesci localmente temporaleschi specie su Calabria, Basilicata e Puglia.



Ma l'instabilità atmosferica si estenderà anche al resto della giornata quando il Mezzogiorno continuerà ad essere teatro di piogge e temporali praticamente fino a sera con fenomeni più diffusi ancora su Basilicata, Calabria in rapida estensione alla Campania meridionale.



Nonostante qualche temporale potrà interessare anche parte del Lazio e alcuni settori dell'arco alpino, sul resto del Paese vivremo un'atmosfera decisamente più tranquilla grazie ad un ritorno dell'alta pressione che concederà solo il transito di qualche nube sparsa, ma in un contesto decisamente asciutto e in parte anche soleggiato.



Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana dove il nostro Paese continuerà a rimanere diviso tra alcuni temporali al Sud ed una maggior ingerenza dell'alta pressione sulle regioni del Centro-Nord. Ma a tal proposito attendiamo ulteriori conferme.

Previsioni prossima settimana

Il mese di settembre è spesso ricco di colpi di scena dal punto di vista meteorologico: si può passare velocemente dalle prime incursioni fresche e temporalesche in discesa dal Nord Europa alle ultime fiammate calde di una stagione estiva volta ormai verso il tramonto.



E la prossima settimana sarà in qualche modo emblematica in questo senso: già da lunedì 6 dovremo fare i conti con una spirale di temporali che minaccia l'avanzata dell'anticiclone.



Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale per tracciare una tendenza su temperature e precipitazioni.

La prossima settimana partirà subito all'insegna di un impulso temporalesco con la possibilità di forti precipitazioni, addirittura sotto forma di nubifragio, già nel corso di lunedì 6 settembre: a rischio saranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, settori dove soffieranno anche intensi venti dai quadranti settentrionali che faranno calare sensibilmente le temperature; insomma, pur trattandosi di un vero e proprio anticipo d'autunno, saranno su queste zone le prime avvisaglie di un imminente cambio stagionale.



Attenzione perché le condizioni meteo si manterranno piuttosto instabili almeno fino a mercoledì 8 sulla Sicilia dove non mancheranno rovesci temporaleschi alternati a qualche pausa più asciutta. Andrà meglio sul resto dell'Italia dove, grazie alla rimonta dell'alta pressione ci aspettiamo una maggior stabilità atmosferica con più sole e temperature ancora piuttosto elevate con punte fino a 27-29°C specie sulle pianure del Nord e sui settori tirrenici.



Poi dopo questa parentesi tardo estiva, nel corso del weekend dell'11/12 settembre, gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione propendono per un ennesimo colpo di scena. Dall'oceano Atlantico, una vasta area depressionaria potrebbe presto raggiungere il nostro Paese dando il via ad una fase decisamente instabile e fresca che interesserebbe dapprima la Liguria e le regioni tirreniche per poi estendersi durante la giornata di domenica anche a parte del Nord Est. (iLMeteo)



In aggiornamento