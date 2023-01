Meteo: Protezione civile. allerta arancione in Campania, Calabria, Molise e Basilicata, poi il Weekend, bianche sorprese con il ciclone Thor

Meteo: Protezione civile. allerta arancione in Campania, Calabria, Molise e Basilicata, poi per le previsioni Weekend, bianche sorpreseLa vasta e profonda saccatura di origine nord-atlantica, con apporto di aria fredda, continua a determinare condizioni di tempo perturbato in Italia, con precipitazioni anche temporalesche su gran parte del Centro-Sud, associate a venti di forte intensità. Inoltre, con l’ingresso dell’aria fredda, si avranno nevicate in calo sino a quote alto-collinari sulle regioni del Centro.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, Lazio, specie settori orientali e meridionali e settori occidentali di Abruzzo e Molise.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persisteranno inoltre venti forti con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. Ancora

Venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. Attenzione alle forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio si prevedono nevicate, a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria, con apporti al suolo da deboli a moderati. Nevicate a quote 1000-1200 m, in abbassamento fino a 600-800 m, su Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderate, fino ad abbondanti alle quote superiori di Lazio orientale e Abruzzo occidentale

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto è stata valutata per domani, mercoledì 18 gennaio, allerta arancione su Campania e su parte di Calabria, Molise e Basilicata. È stata inoltre valutata allerta gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

il dettaglio per la giornata di oggi Mercoledì 18 gennaio 2023 della Protezione civile:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno - Medio Sangro

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere .

Previsioni per il weekend, bianche sorprese il ciclone Thor

Inverno sugli scudi! Il ciclone Thor sta imperversando sull'Italia con venti forti, temporali e pure nevicate fino in pianura. E non è finita qui, anzi; secondo gli ultimi aggiornamenti, a dir poco clamorosi, gli effetti di questo freddo maltempo si faranno sentire anche nel corso del prossimo weekend con la possibilità di bianche sorprese tra Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio.

E' una vera e propria svolta quella che si sta per concretizzare a livello emisferico, con una poderosa depressione, denominata Thor, sospinta da masse d'aria di origine polare-marittima, che provocherà un drastico peggioramento delle condizioni meteo, con effetti per tutta la settimana.

Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

Come mostra la cartina qui sotto, il ciclone Thor si approfondirà ulteriormente sui nostri mari proprio nel corso del prossimo weekend mantenendo viva l'instabilità su molte regioni.

Nel corso della giornata di Sabato 21 saranno possibili delle nevicate fin quasi sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise sferzate dai freddi venti di Bora. Ci sarà il rischio di temporali, a causa dei contrasti tra masse d'aria diverse, su Puglia, Calabria e Sicilia con la possibilità pure di locali grandinate. Anche su queste regioni la neve si farà vedere fino a quote molto basse, localmente fino sulla bassa collina (300-400 metri).La mappa qui allegata con gli ultimi aggiornamenti conferma questa possibilità: in rosa/viola sono indicate le zone a rischio neve, in blu invece dove pioverà.

Condizioni meteo di nuovo più stabili invece al Centro-Nord anche se il clima si farà via via più freddo: le temperature minime crolleranno fin verso i -4°C durante la notte e al primo mattino in città come Torino, Milano, Bologna, Vicenza e Padova. Possibili brinate anche a Firenze e Roma dove si batteranno i denti, con valori intorno allo zero!

Domenica 22 un nuovo ciclone raggiungerà il Sud e la Sicilia con il suo carico di precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento. Nella prima parte della giornata avremo ancora la possibilità di qualche precipitazione nevosa fin sulle coste adriatiche e su buona parte della Puglia. Poi, col passare delle ore, massima attenzione su Calabria e Sicilia dove sono previsti veri e proprio nubifragi con serio rischio di allagamenti e nevicate abbondanti sui rilievi a partire dai 700 metri. (iLMeteo)

