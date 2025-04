<previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: sole al Centro-Sud, piogge al Nordovest e in Sardegna

Le previsioni meteo per il weekend pasquale: tra sole, rovesci e temperature primaverili

Il weekend di Pasqua e Pasquetta 2025 si avvicina e, come ogni anno, milioni di italiani guardano con attenzione le previsioni meteo per organizzare gite fuori porta, pranzi in famiglia e picnic all’aperto. L’Italia sarà divisa in due: sole e clima mite al Centro-Sud e sulle isole maggiori, mentre nuvole e piogge torneranno ad affacciarsi al Nordovest, Toscana e Sardegna.

Sabato con sole prevalente al Centro-Sud, più nubi al Nord

Dopo l’ultima perturbazione, in transito fino a giovedì, un campo di alta pressione tornerà a proteggere il Mediterraneo centrale. Sabato 19 aprile il tempo sarà generalmente soleggiato sulle regioni centro-meridionali, con temperature massime fino a 22°C e punte superiori nelle zone interne del Sud e sulle isole. Condizioni perfette per chi ha in programma attività all’aperto.

Più incerta, invece, la situazione al Nord, dove una lieve variabilità atmosferica porterà nuvolosità diffusa e locali deboli piogge, soprattutto tra le Alpi e l’alta Pianura Padana. In serata, si faranno sentire gli effetti di una nuova perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest, che inizierà a interessare il Nordovest italiano.

Meteo Pasqua 2025: piogge al Nordovest, sole al Sud

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, la situazione meteo tenderà a peggiorare sul Nordovest. Piogge e instabilità sono attese su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con estensione nel corso della giornata verso Emilia occidentale e Lombardia. Solo qualche pioggia isolata potrà raggiungere l’alto Triveneto, specie nelle zone montane.

La Sardegna e la Toscana saranno anch’esse coinvolte da rovesci temporaleschi, soprattutto in serata. Condizioni più favorevoli sono invece previste su Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, dove il tempo sarà stabile e mite, grazie alla presenza dell’anticiclone.

Meteo Pasquetta 2025: ancora instabilità al Nord, rovesci sugli Appennini

Per Pasquetta, lunedì 21 aprile, l’instabilità persisterà al Nordovest, anche se con una tendenza al miglioramento nel corso della giornata. Qualche fenomeno isolato potrebbe interessare anche il Nordest, in particolare le zone alpine e prealpine.

Al Centro-Sud, la giornata sarà inizialmente buona, ma non si escludono rovesci pomeridiani sull’Appennino, in possibile estensione alle zone interne di Abruzzo, Molise e Campania. Piogge sparse sono attese anche su Sicilia e Sardegna, con instabilità in aumento.

Il versante adriatico e l’area ionica saranno le zone più fortunate: qui il tempo si manterrà asciutto e soleggiato, con un clima gradevole e ideale per attività all’aperto.

In sintesi: dove piove e dove splende il sole?

Più sole : Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, versante adriatico e ionico Più piogge : Nordovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), Sardegna, Toscana, zone appenniniche Temperature : in aumento, con valori fino a 22°C al Centro-Sud



Per la giornata di oggi, Venerdì 18 aprile 2025:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura occidentale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes