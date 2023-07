Meteo: piogge autunnali e grandine con ben 2 Cicloni! Ecco l’evoluzione. Maltempo, pioggia, temporali e anche grandine! Saranno questi gli ingredienti di una settimana che si preannuncia meteorologicamente tumultuosa a causa del passaggio non di uno soltanto, ma di ben due cicloni che attraverseranno il nostro Paese da Nord a Sud.

Il primo vortice sta già in realtà causando dei disturbi al Nord e su parte del Centro-Sud, ma è destinato a scivolare poi molto rapidamente verso il Nord Africa, concedendoci così una tregua nel corso della giornata di Martedì 9 Maggio che vedrà un meteo più stabile, con piogge solamente sulle zone alpine e all'estremo Sud, specie su Calabria e Sicilia.

La nostra attenzione, tuttavia, si concentra su quanto accadrà a partire da Mercoledì 10 Maggio quando una saccatura in arrivo dal Nord Europa provocherà un più severo peggioramento del tempo enfatizzato, come mostra la mappa sinottica qui sotto, dalla formazione di un secondo vortice ciclonico (lettera B) che comincerà a passeggiare (più lentamente rispetto al primo ciclone) lungo il nostro Stivale con l'intento di tenerci compagni per alcuni giorni.

L'atmosfera dunque si incupirà su gran parte d'Italia con l'arrivo di piogge, temporali e anche con il rischio di locali episodi di grandine: attenzione soprattutto al Nordest e al Centro-Sud peninsulare.

Nella cartina qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per Mercoledì 10 Maggio: occhio alle zone colorate in viola dove si potranno cumulare fino 70 mm di pioggia, pari a 70 litri per metro quadrato. Ma i fenomeni risulteranno importanti e diffusi (colore blu) anche sul resto del Paese, quando meno sulla gran parte.

Nei giorni successivi il tempo continuerà a subire gli effetti di questo secondo vortice ciclonico che solo lentamente sposterà il suo baricentro dall'alto Tirreno verso le regioni centrali e che ha tutta l'intenzione di soggiornarvi fino a gran parte del weekend.

Tuttavia, è preferibile non entrare troppo nel dettaglio in merito alla distribuzione delle precipitazioni in quanto anche a distanza di sole 24/48 ore potrebbero esserci dei cambiamenti. Per cui è consigliabile aggiornarsi giorno dopo giorno.

Una cosa comunque è certa: prepariamoci ad una fase piuttosto capricciosa, a tratti anche perturbata, fase che potrebbe accompagnarci quanto meno fino all'inizio della terza decade di maggio. (iLMeteo)

