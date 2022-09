Meteo: piogge autunnali e nubifragi, Rischio allagamenti. I dettagli

L'atmosfera ha ripreso ad assumere connotati di forte dinamicità sul fronte meteorologico a causa di un'intensa perturbazione che ha provocato il ritorno ad un'atmosfera sicuramente più autunnale che primaverile con piogge continue e nevicate sui monti.

Vediamo dunque come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore e la tendenza fino a questa sera.

Nel corso della tarda mattinata il contesto autunnale continuerà ad avvolgere praticamente tutte le regioni settentrionali dove le precipitazioni più intense colpiranno ancora una volta soprattutto la Liguria, provata dalle intense piogge cadute già dalla giornata di Sabato (80-90 mm). Qui ci sarà ancora il rischio di piogge a tratti anche moderate. Pioverà bene anche sull'ovest dell'Emilia mentre altre piogge bagneranno comunque il resto del Nord soprattutto i comparti più occidentali mentre sul Nordest i fenomeni saranno più irregolari e discontinui.

Da segnalare inoltre possibili nevicate a tratti anche copiose su gran parte dell'Arco alpino a quote mediamente prossime ai 1200/1300m.

Non se la passeranno bene nemmeno alcune regioni del Centro dove l'ombrello sarà rigorosamente d'obbligo in particolare su Toscana, Lazio, Marche ed Abruzzo.

Nel corso del pomeriggio e della sera continuerà a piovere su tutto il Nord e la Toscana mentre il contesto meteorologico andrà migliorando sul resto del Centro.

Isola felice invece il Mezzogiorno dove oltre ad un contesto meteo sempre asciutto, i venti miti da Scirocco che sospingono la perturbazione, manterranno un tipo di clima decisamente più gradevole. (iLMeteo)

In aggiornamento