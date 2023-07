Meteo: Piogge con temporali e nubifragi, ecco dove poi peggiora il 1°Maggio, i dettagli

Meteo: Piogge con temporali e nubifragi, ecco dove poi peggiora il 1°Maggio. Un vortice ciclonico, come si nota nella cartina sinottica qui sotto (lettera B) si sta muovendo dalla Sardegna verso l'area del medio e basso tirreno condizionando negativamente il tempo su alcune regioni del nostro Paese dove entro sera sono attese altre piogge a tratti anche abbondanti.

Le belle e stabili giornate anticicloniche dei giorni scorsi, dunque saranno presto un ricordo a conferma di quanto dinamica continui ad essere la Primavera di quest'anno.

Ma entriamo nel sodo di questo nuovo peggioramento che sta già interessando molte regioni del nostro Paese.

In queste ore piogge anche sotto forma di rovescio sono in atto sulle estreme regioni di Nordovest segnatamente a ridosso del rispettivo arco alpino. Rovesci anche temporaleschi sono inoltre segnalati sul medio e basso Adriatico in particolare sulla Puglia e su alcuni angoli più occidentali della Basilicata ionica. Altrove il meteo si mantiene più tranquillo fatta eccezione per qualche debole disturbo sparso sul Triveneto e sulle due Isole Maggiori.

EVOLUZIONE: nel corso della mattinata insisteranno piogge a tratti anche intense ancora sulle regioni di Nordovest con fenomeni più intensi e abbondanti a ridosso dei rilievi.



Mentre si attenueranno piogge e temporali sul comparto del medio e basso Adriatico, il tempo andrà severamente peggiorando sul lato opposto tirrenico dove insisteranno praticamente per tutto il resto della giornata.

In questa seconda cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per Domenica 30 Aprile. Attenzione alla zone di Nordovest (colore giallo/fucsia) dove si potrebbero cumulare da 70 fino a 100mm di pioggia e dunque l'equivalente a 100 litri per metro quadrato.

Situazione meteorologica incerta anche sul resto del Paese dove tuttavia le piogge saranno meno frequenti nella seconda parte della giornata o addirittura quasi assenti specie sulle Valle Padana orientale e sul medio e alto Adriatico.

Sarà tuttavia solo questione di ore in quanto proprio a cavallo di Lunedì 1° Maggio il meteo sarà destinato a peggiorare anche sul resto del Paese.

Previsioni 1°Maggio

Non c'è scampo, gli ultimi aggiornamenti meteo appena hanno confermato il deciso peggioramento del tempo per il Primo Maggio. Insomma, senza girarci troppo intorno: fuori giacche e ombrelli perché quasi tutta Italia sarà sott'acqua! Ma attenzione, ci saranno pure delle zone (poche) dove ci sarà il sole.

Prosegue la maledizione dei Ponti Festivi. Questa volta è tutta colpa di correnti d'aria fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa di origine Polare che, tuffandosi nel bacino del Mediterraneo, favoriranno la formazione di un insidioso ciclone Mediterraneo che darà il via ad una fase di intenso maltempo che ci accompagnerà in avvio del nuovo mese. Le zone maggiormente a rischio forti temporali saranno il Nord Ovest ed il versante tirrenico dove non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi e locali grandinate.

Il maltempo però non colpirà tutto il Paese nel corso della giornata del 1°Maggio: l'ultimo aggiornamento ha confermato come alcune zone verranno risparmiate dal passaggio del vortice temporalesco. Nel dettaglio, ci aspettiamo maggiori spazi soleggiati sulle due Isole Maggiori dove le temperature saranno più che gradevoli. Oltre al sole sono previste punte massime di temperatura fino a 25°C in Sicilia, specie sulle province di Catania, Siracusa e Ragusa. (iLMeteo)

In aggiornamento