Meteo: piogge fino a venerdì, poi "weekend della liberazione". Le previsioni

Non c'è pace in questa primavera! Ci attendono ancora piogge a ripetizione nei prossimi giorni, quanto meno fino a venerdì 23 e ad essere maggiormente colpito sarà il Centro-Sud. Il tutto, in attesa di alcuni giorni più stabili e caldi un po' per tutti, attesi a partire dal prossimo weekend.

Anche la terza decade di aprile non si apre dunque nel migliore dei modi, un po' sulla falsariga di quanto accaduto in tutto il mese, ad eccezione solamente dei primissimi giorni, che ci avevano regalato illusioni quasi estive.

Da una situazione di forte instabilità che ha coinvolto molte regioni del Paese ad inizio settimana, con il ritorno di forti temporali e pure grandinate, adesso sarà una perturbazione atlantica a provocare condizioni di tempo assai turbolento almeno fino a venerdì 23 aprile.

L'alta pressione continua infatti a latitare sul Mediterraneo centrale, preferendo latitudini più settentrionali e costringendoci giocoforza a rimandare giorno dopo giorno il piacere di godere di giornate stabili, calde e soleggiate come ci si aspetterebbe verso la fine di aprile. A dire il vero, il volto tipico della primavera è proprio questo, solo che il tempo negli ultimi anni ci ha viziato, regalandoci spesso delle estati parecchio anticipate.

Tuttavia, non ci sono solo brutte notizie all'orizzonte.



Se spostiamo un pochino in avanti la nostra attenzione, scopriamo che qualcosa cambierà proprio a cavallo del prossimo weekend della Liberazione. Una sorta di luce in fondo al tunnel si intravede tra le giornate di sabato e domenica quando una rediviva alta pressione di matrice africana tornerà a farci visita, regalandoci finalmente qualche giorno più caldo e stabile.

Ma cerchiamo per il momento di capire più nel dettaglio cosa ci aspetta fino alla vigilia del weekend.

Giovedì 22 la perturbazione sarà attiva soprattutto sulle regioni del Sud e sulla Sardegna, aree dove continuerà a piovere in forma diffusa con anche qualche episodio temporalesco. Non saranno esenti da precipitaizioni anche le restanti regioni del Centro, anche se i fenomeni saranno via via meno diffusi e il miglioramento risulterà sempre più evidente specie su Toscana e Marche. Buono inoltre su tutto il Nord, salvo per residue note d'instabilità sul Triveneto, specie al mattino.

Da segnalare inoltre una ripresa dei termometri sulle regioni settentrionali con un contesto termico già in fase di addolcimento.

La giornata di venerdì 23 vedrà ancora un'Italia divisa in due: a un gradevole sole al Centro-Nord farà infatti da contraltare uno scenario assai capriccioso al Sud, dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano praticamente ovunque. Piogge e qualche temporale non risparmieranno praticamente alcuna regione e il contesto climatico sarà oltretutto sotto tono rispetto al resto del Paese, in attesa di un graduale miglioramento che avverrà solamente nel corso del weekend.





Previsioni per il weekend

Sta per arrivare il weekend della liberazione! Non solo per via della festività di domenica 25 aprile, ma anche in senso meteorologico e climatico. Dopo le tante piogge e il freddo fuori stagione che hanno caratterizzato il mese in corso, arriverà infatti un tanto sospirato anticiclone a garantire almeno una parvenza di stabilità e clima certamente più consono alla stagione. Più sole e caldo per tutti dunque grazie alla prima vera "invasione" africana della stagione.



Ce ne siamo resi conto tutti, finora la primavera è stata piuttosto zoppicante, caratterizzata da fronti perturbati in serie, tipici peraltro di queste stagioni di passaggio, quando ancora non ci sono figure atmosferiche così solide da dominare a livello emisferico. Ed è proprio quanto è avvenuto finora, con l'alta pressione oceanica defilata verso latitudini fin troppo settentrionali del Vecchio Continente.



Ma sta per arrivare un colpo di scena. Facciamo dunque il punto della situazione per capire meglio quello che accadrà tra sabato 24 e domenica 25.

Vi diamo subito una notizia: già a partire dalla giornata di venerdì 23 potremo finalmente mettere da parte le giacche quasi ovunque grazie a una decisa rimonta dell'anticiclone africano che si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con conseguenze importanti anche per l'Italia. Le temperature aumenteranno ovunque, anche se un ombrello a portata di mano potrebbe ancora essere consigliabile all'estremo Sud, per via di residue precipitazioni.



Per sabato 24 ci aspettiamo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del nostro Paese, ad eccezione di ultime piogge (anche moderate al mattino) su Puglia, Basilicata e Calabria, più sporadiche in Sicilia.



Nel corso di domenica 25, Festa della Liberazione, il sole splenderà in maniera decisa da Nord a Sud, grazie alla reiterata protezione del vasto campo di alta pressione: da segnalare solamente, nel corso delle ore pomeridiane, la possibilità di qualche rovescio o temporale sull'arco alpino centro-occidentale.

Caldo in netto aumento. La vera novità sarà rappresentata dalle temperature che aumenteranno in maniera sensibile, specialmente al Centro-Sud. Durante il weekend si potrebbero raggiungere facilmente valori massimi intorno (o anche oltre) i 24°C sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e sulle zone interne della Sicilia. (iLMeteo)

In aggiornamento