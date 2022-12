Meteo Pioggia e primi fiocchi in atto, peggiora nelle prossime ore con neve fino in pianura, i dettagli

Meteo Pioggia e primi fiocchi in atto, peggiora nelle prossime ore con neve fino in pianura, i dettagli. Non solo è tornata la pioggia su molte zone del nostro Paese, ma ci sono pure i primi fiocchi di neve, anche su alcuni tratti di pianura e nelle prossime ore la situazione subirà un ulteriore peggioramento.

Siamo in attesa della seconda perturbazione atlantica della settimana, ma in realtà già oggi avremo a che fare con delle piogge, soprattutto al Centro e su parte del Sud, mentre sulle regioni settentrionali il rischio di precipitazioni importanti sarà più basso.

AGGIORNAMENTO - in queste ore continua a piovere su alcuni tratti della Romagna, su aree interne di Toscana, sulle Marche, ma soprattutto su molte zone del Sud specialmente sul comparto centrale della Puglia, sulla Basilicata e su gran parte della Calabria dove si segnalano anche rovesci a sfondo temporalesco.

Nevica abbondante in Piemonte in Val di Susa.

AGGIORNAMENTO - Si segnalano nevicate sparse su alcuni tratti dell'Emilia centrale ed occidentale, fino in pianura. Piogge deboli ed intermittenti interessano inoltre la bassa Lombardia, la Romagna e alcuni tratti del Veneto. Il tempo è andato peggiorando anche al Centro in queste ore, con rovesci su Lazio, Umbria, Abruzzo e su gran parte delle Marche. Piovaschi sparsi sono inoltre segnalati al Sud in particolare sulla Puglia e tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale.

EVOLUZIONE - Nel corso della mattinata ci attendiamo ancora qualche debole nevicata fino in pianura sull' Emilia centro-occidentale, localmente sul settore più meridionale della Lombardia, nonché sul Piemonte. Piogge irregolari invece la sulla Romagna, sull'Emilia orientale fino al basso Veneto.



Sul resto del Nord il tempo sarà in genere asciutto. Un peggioramento più severo è atteso invece sulle regioni del Centro e su parte del Sud soprattutto sul comparto tirrenico e dunque dalla Toscana, al Lazio, alla Campania e fino alla Calabria.

Con il passare delle ore il forte maltempo si sposterà poi verso levante. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche episodio di nevischio sull'Emilia centrale, mentre avremo delle piogge in Romagna, più intense sulle Marche e su gran parte del Sud; il tempo andrà migliorando prima sul versante centrale tirrenico, poi entro sera su gran parte del Paese.



Nella cartina qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per Martedì 13 Dicembre: nelle aree colorate in blu scuro gli accumuli di precipitazioni potranno raggiungere i 40 mm, mentre in quelle evidenziate con il blu chiaro e l'azzurro i cumulati risulteranno decisamente inferiori.

Da segnalare, infine, che il miglioramento previsto tra la sera e le prime ore della notte avrà davvero vita breve in quanto la seconda perturbazione della settimana si avvicinerà a grandi passi all'Italia e già dalle prime luci di Mercoledì riporterà diffuse piogge.

Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento