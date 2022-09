Meteo: Ritorno del caldo africano o precoce arrivo dell'autunno? Ecco le previsioni

Esattamente in questo periodo dell’anno siamo più che mai divisi: da un lato gli amanti del caldo che attendono il ritorno dell’anticiclone africano, dall’altro chi, stufo, anzi esausto dopo i bollori di Lucifero spera in un ritorno del fresco con un anticipo d’Autunno.

Pur non essendoci stata quest’anno la classica burrasca di Ferragosto che, specie un tempo, arrivava a rompere definitivamente l'estate, con un po' di ritardo sono giunti i primi refoli freschi, ambasciatori di un autunno ormai alle porte. Ce ne siamo accorti chiaramente, sia dai contrasti termici che hanno provocato il ritorno di frequenti temporali, sia dalle temperature frizzantine che ci stanno obbligando a rispolverare qualche maglioncino, quanto meno al primo mattino e di nuovo la sera.



Tuttavia, lo sanno bene soprattutto gli amanti del caldo e gli irriducibili sostenitori del solleone e delle maniche corte, l'estate è imprevedibile: se da un lato fatica inizialmente ad imporsi nei mesi di maggio e giugno, può poi decisamente prolungarsi sul finale, nel mese di settembre e, perché no, anche in quello di ottobre con le cosiddette Ottobrate.

Eppure, non è escluso che stavolta possa accadere qualcosa di imprevedibile: insomma, in attesa del ritorno del caldo africano, magari anche di qualche recrudescenza del famoso anticiclone Lucifero, potrebbe invece configurarsi, a sorpresa, un precoce arrivo dell'autunno!



Da Lunedì 6 Settembre dovrebbe dunque aprirsi una fase piuttosto movimentata con la ripresa del flusso instabile Atlantico, quello foriero delle grandi piogge, la vera macchina delle perturbazioni autunnali. Se ciò venisse confermato, è lecito attendersi un graduale ed incisivo peggioramento delle condizioni meteo con le intense perturbazioni in discesa dal Nord Europa inserite in un corridoio che porta dritto al nostro Paese. Ib queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra, i contrasti tra masse d'aria completamente diverse vengono particolarmente esaltati con il conseguente sviluppo di accesi moti convettivi, dando vita a eventi estremi come nubifragi e nei casi peggiori anche alluvioni lampo.



Dunque sembrerebbe proprio che in un’Italia, mai così divisa, tra amanti del caldo e quelli che invece lo odiano, possano essere accontentati solo questi ultimi, con un autunno che potrebbe arrivare in anticipo!

Ma allora dobbiamo dire Addio all’Estate o solo Arrivederci? Beh, ciò che è certo è che questa Estate come sempre ci lascerà un ricordo, che sia esso di una stagione, di una vacanza, o solo di un weekend, una Notte, una Stella.

Il prossimo weekend vedrà quasi mezza Italia minacciata da condizioni meteorologiche fortemente instabili. Tutta colpa di una perturbazione atlantica che inizierà in realtà a far sentire la sua negativa influenza già a partire da venerdì 3 settembre.

Sono tutti segnali peraltro normali, che ci indicano come la stagione estiva stia, giorno dopo giorno, avviandosi verso un inevitabile tramonto, sotto l'incalzare del calendario e, soprattutto, di un'atmosfera dai colori che diventeranno sempre più tipicamente autunnali.

Attenzione però, ciò non significa che l'estate sia definitivamente conclusa: tempo e spazio per qualche fase piuttosto gradevole ce ne sarà ancora, senza dubbio.

Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa ci propongono gli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale per le giornate di sabato 4 e domenica 5.



La fase meteorologica più dinamica sarà, come accaduto nello scorso fine settimana, quella di inizio weekend. La giornata di sabato sarà infatti caratterizzata da un quadro meteorologico che renderà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano su diverse delle nostre regioni. Tuttavia, nonostante la presenza di nubi minacciose su gran parte del Paese, non tutte le zone avranno la stessa probabilità di piogge.

Tra le aree maggiormente a rischio troveremo sicuramente gran parte del Centro e alcuni angoli del Sud: rovesci temporaleschi potranno colpire, in particolare, i settori più meridionali delle Marche, l'Umbria, il Lazio , l'Abruzzo e, a scendere, il Molise, la Puglia e parte della Campania. Come spesso accade in questo periodo dell'anno, i fenomeni tenderanno comunque ad avere una distribuzione assai irregolare e soprattutto, imprevedibile anche fino a poche ore prima dell'evento.



Quel che è certo è che le cose andranno un po' meglio al Nord, fatta eccezione per qualche piovasco che non possiamo escludere a ridosso dei rilievi, specie quelli occidentali.

Ma ci sarà anche una fetta del Paese baciata da un generoso soleggiamento. E il caso delle due Isole maggiori che vivranno un sabato decisamente tranquillo, salvo per qualche timido disturbo in mattinata sulla Sardegna settentrionale.

Ma il primo weekend di settembre ci regalerà anche qualche soddisfazione. La domenica, infatti, farà registrare un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche non solo su tutto il Nord, ma pure su quasi tutti i tratti pianeggianti e costieri del Centro. Un po' meno fortunati saranno invece le regioni del Sud e i rilievi appenninici del Centro dove il giorno di festa trascorrerà ancora sotto la minaccia di qualche nube temporalesca e di alcuni acquazzoni, in fase di attenuazione non prima del calar del sole. (iLMeteo)

