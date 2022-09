Meteo: rovesci e temporali e tromba d’aria, il dettaglio con previsioni Capodanno (Video)

La nostra meteo cronaca diretta sta seguendo con attenzione l'evolversi di un peggioramento delle condizioni meteorologiche sopraggiunto tra Domenica e Lunedì su mezza Italia e dove anche in queste ore sono in atto piogge, temporali e nevicate anche a bassa quota.

SITUAZIONE: Piogge e rovesci sparsi sono al momento segnalati sui comparti nord della Sardegna, tra la Liguria di Levante e la Toscana, su alcuni tratti dell'Emilia Romagna e sul Friuli Venezia Giulia dove cade la neve a tratti fino a bassa quota. Altri piovaschi irregolari inoltre sono in corso su Lazio, Campania e Calabria. Più asciutto il tempo sul resto del Paese col locali schiarite al Nord responsabili di insidiose gelate su alcuni tratti della Val Padana dove i termometri sono scesi leggermente sotto lo zero.

Da segnalare inoltre la persistenza di forti venti occidentali sull'area tirrenica e da Scirocco su gran parte del Mezzogiorno.

EVOLUZIONE PROSSIME ORE: il quadro meteorologico rimarrà immutato praticamente per tutto il corso della giornata. La fase più instabile dunque, continuerà ad interessare il Levante ligure, alcune zone del Triveneto e gran parte dell'area tirrenica, dalla Toscana al Lazio e fino alle coste campane e calabresi. Col passare delle ore precipitazioni sparse si estenderanno inoltre all'Umbria e all'Abruzzo. Nel pomeriggio qualche nevicata potrà ancora imbiancare il comparto alpino orientale (sopra i 4-500m) e parte di quello centrale (sopra i 1000m).

La fase di tempo capriccioso insisterà anche per la sera e la successiva notte, preludio ad un proseguimento di settimana dove la stabilità atmosferica resterà ancora assai lontana dal Bel Paese.

Una tromba d'aria(Tornado) si è abbattuta su Cerveteri(RM) nella zona tra via D'Annunzio e Largo Almunecar.





Previsioni Capodanno

Ce ne stiamo accorgendo tutti, quest'anno il Generale Inverno ha deciso di alzare la voce come non capitava da tanto tempo. E non è finita qui, anzi. A partire da Capodanno impulsi gelidi in serie manderanno l'atmosfera letteralmente in tilt e, soprattutto, provocheranno pioggia e neve per più giorni consecutivi su diverse regioni.

Facciamo il punto della situazione per capire il perché di questa anomalia (o ritorno al passato) tracciando poi una tendenza per le prossime settimane.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo emerge chiaramente un'anomalia di temperature e pressione sui settori occidentali del vecchio continente. E' come se si fosse in sostanza aperta una sorta di "autostrada" che permette alle correnti fredde e perturbate di muoversi velocemente e senza ostacoli dal Polo Nord fino al nostro Paese.



Ci sono un paio di stranezze rispetto a ciò che potrebbe accadere a partire da Capodanno. Quello che stupisce maggiormente, rispetto a ciò che statisticamente accade in questo periodo dell'anno, sono i giorni "consecutivi" di maltempo attesi, con tante precipitazioni previste proprio in una fase (quella di inizio gennaio) solitamente piuttosto "secca".



Un'altra stranezza che ci attende per l'inizio del 2021 è prettamente climatologica: di solito, infatti, le precipitazioni più diffuse in quel periodo dell'anno interessano più il Centro-Sud, rispetto al Nord, area del Paese, quest'ultima, generalmente più secca a gennaio. Stavolta potrebbe accadere l'opposto.

Ma vediamo dunque cosa ci aspetta per Capodanno e i primi giorni del 2021

Secondo gli ultimi aggiornamenti un nuovo vortice ciclonico, sospinto e alimentato da correnti polari, potrebbe investire in pieno l'Italia dando il via all'ennesimo peggioramento invernale proprio a nella notte di San Silvestro, a carico, come detto, delle nostre regioni settentrionali.

Attenzione perché, a causa di temperature particolarmente basse, la neve potrebbe nuovamente tornare a scendere fino in pianura al Nordovest, con i fiocchi pronti a farsi vedere ancora in città come Torino, Milano, Bergamo, Piacenza e Bologna.

Sui dettagli di questa previsione avremo tuttavia sicuramente modo di tornare nei nostri prossimi editoriali. (iLMeteo)





