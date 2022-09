Meteo: Sabbia dal Sahara in arrivo, la nostra città si tinge di rosso mistero. Ecco il dettaglio

Quanto accadrà nell'immediato futuro non sarà un evento avvolto nel giallo bensì uno dei tanti ed affascinanti fenomeni della natura anche se, per alcuni di noi, potrà essere un po' fastidioso. Stiamo parlando della sabbia in arrivo dal Sahara che avvolgerà nel mistero molte città italiane. Un mistero che si tingerà di rosso. Entriamo nei dettagli di questo evento, di certo non raro; ecco quali città saranno più colpite.



Prossimamente l'Italia sarà raggiunta da correnti d'aria di origine africana sospinte da un vortice di bassa pressione che dalla Penisola Iberica, passando dapprima sul Marocco, si muoverà verso le coste algerine e tunisine. Dall'entroterra sahariano e nel letto di questi venti caldi diretti verso l'Italia, viaggeranno grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più alte dell'atmosfera pronte a raggiungere dopo un apparente lungo viaggio, il nostro Stivale.

Attendiamoci quindi cieli carichi di sabbia desertica che tenderà, soprattutto in caso di precipitazioni, a depositarsi su tutte le superfici esterne sporcando oggetti come i davanzali delle nostre finestre, i mobili da giardino e non per ultime le nostre auto. Se eventualmente avete la fortuna di possedere un garage, usatelo. La sabbia, trasportata dal vento, potrebbe raggiungere addirittura il Nord Italia.

Un po' tutte le città potrebbero ricoprirsi di una tinta rosacea o rossa, effetto appunto del depositarsi della sabbia. Da Ragusa a Napoli, da Bari a Pescara, passando anche per Roma e Firenze e probabilmente fino a Bologna, Padova e Milano, il pulviscolo desertico potrebbe tingere di mistero le nostre città.

Questo genere di fenomeno non è per nulla raro, anzi, soprattutto nel semestre freddo capita spesso di assistere a strane colorazioni del cielo e in caso di pioggia anche di tutti gli oggetti presenti in esterno destinati a ricoprirsi da un velo sottile di polvere rossastra. Insomma, prepariamoci ad un Italia parzialmente insabbiata da un evento non certo misterioso che ha origine a centinaia di chilometri da noi. (Notizia segnalata da (iLMeteo)