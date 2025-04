Meteo Settimana di Pasqua: piogge torrenziali, temporali e grandine fino a 300 mm. Ecco le zone più a rischio

Meteo Pasqua 2025: forti temporali e accumuli di pioggia eccezionali, ecco dove

La settimana che precede la Pasqua sarà segnata da un peggioramento netto delle condizioni meteo sull’Italia. Dopo una breve parentesi anticiclonica, è ormai imminente l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che investirà progressivamente il nostro Paese, portando piogge abbondanti, temporali anche intensi e locali grandinate. I modelli previsionali stimano accumuli pluviometrici che, in alcune aree, potrebbero superare i 300 mm, con conseguente rischio idrogeologico.

Il contesto atmosferico: addio all’anticiclone, torna l’instabilità

L’allontanamento delle infiltrazioni fredde da est ha favorito in queste ore un rinforzo temporaneo dell’alta pressione di matrice dinamica. Tuttavia, questo promontorio è destinato a cedere rapidamente sotto la spinta di una vasta saccatura nordatlantica in discesa verso il bacino del Mediterraneo. Entro le prossime 24/48 ore, un sistema perturbato ben strutturato inizierà a interessare l’Italia a partire dal Nord-Ovest, con effetti più marcati a ridosso della Domenica delle Palme.

Meteo sabato: primi segnali di instabilità, ma il sole resiste

Nord Italia: cieli parzialmente nuvolosi con i primi disturbi sul settore occidentale. Deboli piogge attese tra Piemonte e Liguria di Ponente, soprattutto nel pomeriggio. Altrove condizioni ancora stabili, con passaggi di nubi alte e stratificate e qualche addensamento prealpino.

Centro Italia: mattinata caratterizzata da nebbie e nubi basse sulle regioni tirreniche e nelle valli interne, in dissolvimento nelle ore centrali del giorno. Seguiranno ampi spazi di sereno con clima mite.

Sud Italia: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie mattutine sulle zone tirreniche. Temperature in rialzo su tutte le regioni meridionali.

Venti: in graduale rinforzo da sud/sud-est, con lo scirocco che inizierà a farsi sentire soprattutto sui mari occidentali.

Mari: da poco mossi a mossi, con moto ondoso in aumento entro sera.

Meteo Domenica delle Palme: arriva la perturbazione, piogge e temporali

Nord Italia: giornata molto nuvolosa o coperta. Le piogge si intensificheranno a partire da Piemonte e Liguria, per poi estendersi in serata a gran parte della Lombardia. Possibili temporali e locali grandinate sulle aree pedemontane.

Centro Italia: precipitazioni diffuse sulla Toscana, in estensione dal pomeriggio anche su Umbria e Marche settentrionali. Altrove cielo coperto o molto nuvoloso ma con fenomeni sporadici.

Sud Italia: coperture medio-alte stratificate, con scarsa probabilità di pioggia. Maggiore variabilità sulla Campania, dove in serata potranno giungere le prime avvisaglie della perturbazione.

Temperature: in calo al Nord, ancora in aumento al Centro-Sud, dove si potranno superare i 22-24°C localmente.

Venti: tesi di scirocco su gran parte della penisola, con raffiche anche superiori ai 50-60 km/h lungo le coste esposte.

Mari: generalmente mossi o molto mossi, soprattutto quelli di ponente.

Zone più a rischio: Liguria, Piemonte e Alta Toscana

Secondo le proiezioni aggiornate, le aree con i maggiori accumuli previsti tra sabato e martedì sono:

Levante ligure e Alta Toscana : possibile superamento dei 200-300 mm .

: possibile superamento dei . Piemonte occidentale e settentrionale : intensificazione dei fenomeni con rischio di nubifragi locali .

: intensificazione dei fenomeni con rischio di . Prealpi lombarde: accumuli rilevanti, con possibile innesco di temporali autorigeneranti.

Conclusioni: settimana di Pasqua a rischio maltempo, possibili allerte

Le condizioni meteo attese per i giorni antecedenti la Pasqua suggeriscono massima attenzione per i fenomeni violenti previsti al Nord e sulla Toscana. Le autorità potrebbero diramare allerte meteo per rischio idrogeologico e idraulico. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali e monitorare l’evoluzione del sistema perturbato, in costante aggiornamento.