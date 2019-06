Meteo: SOS Caldo, Ministero della Salute: ecco le 16 città con Bollino Rosso

Il Ministero della Salute ha appena emesso un Pesante Bollettino per l’Sos caldo di Giovedì 27 giugno e venerdì 28 giugno per ben 16 città italiane. Sebbene migliaia di comuni supereranno i 33/35°C, e molte città pure i 40-42°C, solo in alcune la sensazione di caldo diverrà estrema, laddove temperatura ed umidità si uniranno in un terribiie mix afoso opprimente.

I centri urbani contrassegnati con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore de ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce della popolazione fragili saranno dapprima Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, a cui si aggiungeranno Venerdì 28 Giugno anche Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, per un totale di 16!

Il ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18, fascia oraria in cui suggerisce anche di non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta. Tra le altre indicazioni, bere liquidi, seguire un'alimentazione leggera, fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e utilizzare correttamente il condizionatore.

Notizia segnalata da (iLMteo)