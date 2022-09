Meteo: Sull’Italia solo Caldo, anche Improvvisi temporali. Ecco le previsioni

Durante i prossimi giorni l’alta pressione ci proverà, ma con rischio di improvvisi temporali, grandine e vento. Anche l'ultima parte della primavera continua dunque a manifestare una forte insofferenza sul fronte meteorologico: ormai da settimane la circolazione generale sembra essersi bloccata in un contesto poco favorevole al caldo bel tempo atteso ormai da molti di noi visto l'inesorabile avanzare della stagione.



L'alta pressione nordafricana cerca disperatamente di appropriarsi del bacino del Mediterraneo ma i suoi tentativi fino ad ora non hanno convinto. Giocoforza le correnti più fresche e umide di origine atlantica continuano a influenzare negativamente il tempo su diversi tratti del nostro Paese soprattutto al Nord.



Tuttavia nei prossimi giorni l'alta pressione troverà una maggior energia per risalire un po' di latitudine quel che basta per portare una maggior, seppur relativa, tranquillità atmosferica.

Non siamo infatti ancora arrivati al momento in cui un robusto anticiclone riuscirà ad avvolgere in lungo e in largo tutto il nostro Paese, di conseguenza non potremo assicurarci una totale stabilità.

Entrando più nel dettaglio ecco che l'inizio della nuova settimana e per la precisione tra lunedì 17 e martedì 18, il meteo si manterrà discretamente stabile al Sud e su molti tratti del Centro fatta eccezione per la presenza di qualche nube pomeridiana a ridosso degli Appennini.



Al Nord invece le cose andranno diversamente in quanto l'alta pressione non riuscirà ad inibire gli effetti del flusso atlantico. Nubi irregolari avvolgeranno soprattutto il settore alpino, prealpino molto angoli pianeggianti del Nordest specialmente il Friuli-Venezia Giulia. Su queste aree avremo un maggior rischio di piogge e temporali mentre sul resto del Nord si potrà godere di maggiori schiarite e di un contesto ovviamente asciutto.

Buone notizie sul fronte temperature che faranno registrare un generale aumento soprattutto al Sud dove è addirittura attesa una temporanea fase di caldo praticamente estivo.

In seguito tra mercoledì 19 e giovedì 20 avremo un altro protagonista sull'Italia. Parliamo del vento che rinforzerà dai quadranti settentrionali soprattutto sull'area tirrenica e sul medio e basso Adriatico. Il tempo continuerà a fare un po' i capricci soprattutto nelle ore pomeridiane dove ancora una volta Alpi, Prealpi, estremo nordest e parte dell'area appenninica centro-settentrionale saranno teatro di qualche improvviso rovescio anche a sfondo temporalesco. Caleranno un po' le temperature soprattutto al Sud.

Spostando poi la nostra attenzione verso il finire della settimana notiamo come la circolazione generale continuerà a rimanere condizionata da un caldo respiro anticiclonico al Sud ed una maggior presenza delle correnti instabili al Nord che ovviamente non ci garantiranno ancora un ritorno ad una salda e duratura stabilità.

A conti fatti da venerdì 21 e per tutto il weekend avremo tempo ancora instabile con possibili precipitazioni al Nord, nubi irregolari al Centro, mentre il Mezzogiorno vivrà un contesto meteo-climatico sicuramente più stabile e in gran parte soleggiato. (iLMeteo)

In aggiornamento