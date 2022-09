Meteo: temperature imminente rialzo picchi di 22°c. Ecco la mappa delle regioni più calde

Nei prossimi giorni vivremo una vera e propria escalation delle temperature che raggiungeranno picchi fino a 22°C su alcune zone d'Italia. Ciò premesso, andiamo ad analizzare, con l'ausilio di una nostra mappa, quali saranno le regioni con il clima più mite.

Dalla giornata di mercoledì 24 l'ulteriore espansione dell'alta pressione sub-tropicale verso l'Italia porterà i termometri a guadagnare altri punticini verso l'alto.

Ma sarà soprattutto da giovedì 25 che si registreranno i valori più elevati, con temperature che potranno salire addirittura di 12°C sopra la media climatologica. Come mostra la mappa da noi elaborata, su alcuni angoli del Paese la colonnina di mercurio si spingerà con decisione verso l'alto, fino a toccare picchi di 22°C nelle vallate del Trentino, nelle aree più interne della Toscana (in città come Firenze, Prato, Pistoia) e su gran parte della Sardegna e della Sicilia.

Il clima mite non risparmierà anche il resto del Centro-Sud.



Anche su queste zone le temperature massime toccheranno valori prossimi ai 17/18°C ed in città come Roma, Napoli, Ancona, Pescara e Bari.

Ma stavolta i valori termici saranno destinati a lievitare anche sulle pianure del Nord, complice una minor ingerenza della nebbia che in questi giorni ha invece contribuito non poco ad ostacolare la salita dei termometri. Ci attendiamo valori di tutto rispetto, con punte di 18/19°C, nelle principali città, come per esempio a Torino, Milano e Bologna. Pure in alta montagna il clima si farà assai dolce: basti pensare che su alcune località come a Cortina d'Ampezzo e San Martino di Castrozza ad esempio, i termometri potranno salire anche oltre i 12/13°C.

Solo sul finire del weekend, il probabile arrivo di venti più freschi dai Balcani, potrebbe minare questa sorta di anticipo di primavera, ma di questo vi daremo conto più dettagliatamente nei nostri prossimi aggiornamenti. (iMeteo)

In aggiornamento