Meteo: Temperature in ripresa, ma di notte il gelo, i dettagli.

Meteo: Temperature in ripresa, ma di notte il gelo non molla. Si avvicina l'alta pressione ed il bel tempo favorirà una ripresa delle temperature, ma non di notte.

Le fredde correnti artiche che in questi giorni hanno riportato il vero inverno sul nostro Paese cominciano a perdere di energia e a concentrare la loro azione soprattutto sull'area balcanica e marginalmente sulle nostre regioni adriatiche e su parte del Sud.

Dopo un lunedì 30 con pochi cambiamenti, da Martedì 31 i termometri inizieranno a guadagnare qualche punticino durante il giorno soprattutto al Nord e sui versanti tirrenici del Centro e questo grazie ad una maggior presenza del bel tempo che favorirà un generoso soleggiamento.

Sulle regioni del Sud e sui versanti adriatici l’interazione tra i residui refoli d’aria fredda e la presenza di una circolazione ciclonica in viaggio verso la Grecia manterrà i cieli un po' più sporchi ed un conseguente minor irraggiamento solare con temperature che saliranno in forma meno evidente.

Continuerà invece a fare piuttosto freddo la notte segnatamente al Nord e nelle vallate più interne del Centro questo proprio grazie ai cieli liberi da nubi che permetteranno al calore assorbito di giorno di disperdersi più rapidamente verso la libera atmosfera. Le temperature minime scenderanno così sotto la soglia dello zero provocando ancora estese gelate.

Nella cartina qui sotto sono rappresentate proprio le temperature minime previste per Lunedì 30 Gennaio. Si nota chiaramente il colore azzurro che invade molte aree del Nord e del Centro dove ci attendiamo temperature anche di 4/5°C sotto lo zero.

Da metà settimana l'alta pressione sembrerebbe voler conquistare ulteriormente il bacino del Mediterraneo con un conseguente ulteriore e generale rialzo termico su tutto il Paese. Attenzione però, in quanto i centri di calcolo non sono ancora ben allineati sulla stessa linea di pensiero e questo potrebbe stravolgere i piani dell'anticiclone. (iLMeteo)

In aggiornamento