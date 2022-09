Meteo: Temporali in atto su tante regioni, poi breve tregua. Il dettaglio con previsioni Capodanno

Il maltempo è ancora protagonista su tante regioni d'Italia. In queste ore infatti, sono in atto numerose piogge e qualche isolato temporale su molti tratti del Centro e su parte del Sud. Rovesci sono segnalati sull'area centrale della Sardegna, nel sud della Toscana. Piogge sparse anche nel Lazio, in Campania, in Abruzzo e sul nord della Puglia. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per vivere ancora una giornata assai capricciosa nonostante all'orizzonte si intraveda una breve tregua.

Evoluzione prossime ore: nel corso della mattinata deboli piovaschi bagneranno alcuni tratti del Nordest segnatamente l'area più meridionale del Friuli Venezia Giulia, il basso Veneto e l'Emilia Romagna. Precipitazioni più importanti invece insisteranno al Centro-Sud soprattutto sulla Sardegna occidentale e gran parte del comparto tirrenico dove assumeranno anche carattere temporalesco. sotto stretta osservazione sarà soprattutto la Campania dove ci attendiamo una fase a tratti assai perturbata.



La fase di maltempo insisterà poi sulle medesime regioni praticamente per tutto il pomeriggio e tal proposito vi segnaliamo che sulla base dei fenomeni in atto e previsti il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Mercoledì 30 Dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e allerta gialla su Calabria, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria, parte di Puglia, Sicilia, Sardegna, restanti settori della Campania, parte di Emilia-Romagna, di Toscana e del Friuli Venezia Giulia.



Dalla serata tuttavia, ci attendiamo un graduale miglioramento a partire dalle regioni del Nordest e nel corso della notte successiva anche al su quelle del Centro. Sarà il preludio ad un San Silvestro di relativa tregua sul fronte meteorologico in quanto le piogge diverranno meno probabili su gran parte del Paese.



Previsioni Per Capodanno



Le previsioni per l'inizio del nuovo anno si preannunciano a dir poco pessime. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli internazionali confermano infatti l'arrivo di un ciclone carico di piogge e nevicate fino in pianura che irromperà sull'Italia proprio in concomitanza con Capodanno, ma con conseguenze anche nei giorni immediatamente successivi.



Facciamo dunque il punto sulla previsione per l'inizio del 2021, sulla base degli ultimi dati.

L'atmosfera a livello europeo appare piuttosto movimentata e turbolenta con il passaggio di numerosi vortici che dal Polo Nord raggiungono facilmente il cuore del vecchio continente e quindi il nostro Paese. Ebbene proprio l'Italia si troverà nel mirino di un nuovo ciclone, sospinto e alimentato da correnti polari e atteso proprio nella notte di San Silvestro, a partire delle nostre regioni settentrionali.



Attenzione perché, a causa di temperature particolarmente basse, la neve potrebbe nuovamente scendere fino in pianura, specie al Nordovest, con i fiocchi pronti colorare di bianco città come Torino, Milano, Bergamo, Piacenza. Le Alpi sono pronto a ricevere l'ennesimo carico abbondate di bufere con accumuli superiori al mezzo metro in località come Cortina d'Ampezzo (BL), Madonna di Campiglio (TN), Livigno (SO) e San Candido (BZ) entro la fine dell'evento.



Successivamente il vortice riuscirà a sfondare definitivamente sui nostri mari dando il via ad una fase di maltempo intenso in particolare sui settori tirrenici per buona parte della giornata di Capodanno. A causa dei contrasti tra masse d'aria completamente diverse (aria fredda in quota in discesa dal Nord Europa contro venti umidi di Libeccio e Scirocco) saranno possibili forti rovesci a carattere temporalesco sulle regioni tirreniche, con il coinvolgimento di città come Firenze, Roma e Napoli.



Primo Weekend del 2021 - Gli ultimi aggiornamenti confermano il reiterarsi del maltempo per tutto il primo fine settimana del nuovo anno, con la possibilità di nuove piogge e temporali già da sabato 2. Ancora una volta a farne le spese saranno le regioni tirreniche, sferzate anche da violente raffiche di vento provenienti dai quadranti meridionali. Al Nord, stante le temperature più basse e l'arrivo di impulsi freddi, la neve potrebbe tornare a fare la sua comparsa fino in pianura, specie tra Lombardia e Piemonte. Domenica 3 l'atmosfera si manterrà instabile sarà dunque conveniente tenere un ombrello a portata di mano, specie al Nordovest (ancora possibili fiocchi di neve fino al piano o a bassissima quota) e su buona parte delle regioni tirreniche. (iLMeteo)



In aggiornamento