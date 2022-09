Meteo: Violenti blitz temporaleschi su almeno 4 regioni. Ecco le zone a rischio

Nonostante la presenza di parecchie aree di sereno e di una sorta di sole ingannevole, l'atmosfera è ben lungi dall'essere tranquilla ed entro sera infatti scoppieranno numerosi temporali su almeno 4 regioni. A dir il vero già in queste ore su alcuni tratti del Sud e in alcune aree interne del Centro sono segnalati rovesci sparsi e qualche locale temporale. Sono gli effetti di una blanda circolazione instabile sopraggiunta al Nord ad inizio settimana e responsabile per altro del ritorno di un contesto meteo-climatico sicuramente più consono al calendario.

Prepariamoci dunque ad uno scenario meteorologico decisamente movimento nelle prossime ore con parecchie zone a rischio di piogge e rovesci temporaleschi. Vediamo dove.

Nel corso della mattinata alcune piogge e qualche locale temporale sparso bagneranno parte del Lazio, le zone interne dell'Abruzzo fino al Molise e i settori centro-settentrionali della Puglia.

Nubi irregolari copriranno poi i cieli della Campania ma con forti temporali possibili sulla Calabria in movimento verso la Basilicata, mentre sul resto del Paese l'atmosfera risulterà decisamente calma e tranquilla accompagnata inoltre da un generoso soleggiamento.

Col passare delle ore però, una maggior instabilità atmosferica prenderà il sopravvento provocando un peggioramento temporalesco principalmente sul comparto adriatico del Centro e su molte aree del Sud. Saranno almeno 4 le regioni maggiormente a rischio di fenomeni e per la precisione l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e molti tratti della Basilicata. Su queste regioni rovesci e temporali si alterneranno praticamente fino a sera quando l'instabilità atmosferica inizierà a dare segnali di evidente attenuazione. Altre piogge bagneranno comunque in parte anche la Calabria e la Sicilia.

Sul resto del Paese le cose andranno decisamente meglio dove il buon soleggiamento sarà minato solo da alcune insidie temporalesche a ridosso dei comparti alpini e prealpini del Nordest e su molti tratti di pianura del Friuli Venezia Giulia (soprattutto in serata/nottata).

Saranno però questi temporali sul Nordest ad annunciare un nuovo e fresco peggioramento atteso per la giornata di venerdì a causa dell'avvicinamento all'Italia di un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa pronto inoltre a condizionare in parte l'ormai vicino weekend. Ma di questa ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento