Meteo: violenti temporali con alto rischio di bombe d'acqua ecco l’allerta della Protezione Civile, i dettagli

Meteo: violenti temporali con alto rischio di bombe d'acqua ecco dove l’allerta della Protezione Civile. Anche in queste ore sono in atto violenti temporali su alcune regioni del nostro Paese, ma il peggio è comunque atteso nel corso delle prossime ore.

Siamo reduci da un Sabato assai turbolento sul fronte meteorologico per effetto di un'intensa perturbazione atlantica che ha colpito dapprima le regioni di Nordovest per poi estendersi anche a molte aree del Nordest e del Centro Italia. Particolarmente colpite sono state subito la Liguria, l'Emilia Romagna e nella seconda parte del giorno soprattutto la Toscana, l'Umbria ed in seguito il Lazio e l'angolo più settentrionale della Campania.

Durante la notte appena trascorsa forti piogge anche temporalesche si sono poi spostare verso sud e in queste ore le troviamo a ridosso delle Marche, dell'Abruzzo, su tutto il Molise, ma anche sul comparto centro-meridionale del Lazio fino al nord della Campania.

Insomma, pare abbastanza evidente come anche la giornata di festa occuperà un ruolo di spicco sul fronte maltempo all'interno di un weekend decisamente dai sapori autunnali. La perturbazione infatti, proseguirà la sua marcia verso levante anche se molto lentamente in quanto rallentata da un muro di alta pressione collocato sulle vicine terre dei Balcani. Questo sarà un fattore purtroppo determinante per una maggior persistenza delle forti piogge sulle medesime regioni.

Nelle prossime ore infatti, mentre al Nord e su gran parte del Centro avremo un contesto a tratti grigio e solo parzialmente piovoso, la fase di maltempo più attiva si registrerà ancora una volta sul versante tirrenico del nostro Paese e nella fattispecie tra l'angolo più meridionale del Lazio e l'area centro-settentrionale della Campania. Su queste zone si eleverà il rischio di allagamenti o addirittura di improvvise alluvioni lampo. Qui infatti la poggia cadrà in forma anche violenta per parecchie ore tant'è che anche nel pomeriggio e sicuramente fino a sera, nonostante un lento movimento verso levante, il grosso delle precipitazioni proseguirà a colpire più o meno le stesse zone.

Continueremo a seguire la situazione con la massima attenzione in quanto, secondo gli ultimi nostri aggiornamenti, su queste regioni la fase di forte maltempo potrebbe proseguire se non addirittura inasprirsi ulteriormente tra la notte e gran parte della giornata di lunedì. (iLMeteo)

In aggiornamento

Ecco l’allerta della Protezione Civile Per la giornata di oggi, Sabato 24 settembre 2022:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola



Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord



Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante



Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3



Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Sardegna: Logudoro



Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina



Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Bassa collina e pianura romagnola



Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord



Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3



Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina