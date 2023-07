Meteo: Weekend ancora allerta Rossa, nuovo insidioso vortice rischio nubifragi, ecco le regioni a rischio, i dettagli

Weekend a rischio! Ancora un vortice, l'ennesimo di questa burrascosa Primavera. Non c'è pace per l'Italia: nel corso del prossimo fine settimana un nuovo e insidioso vortice ciclonico punterà inesorabilmente il nostro Paese e non sono da escludere anche dei nubifragi tra tra sabato 20 e domenica 21 Maggio.

Sul comparto Nordeuropeo è tutt'ora presente una vasta depressione che continua a pilotare masse d'aria fredde verso il bacino del Mediterraneo.

Le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio anche nei prossimi giorni, almeno fino all'avvio del weekend, fino ad "agganciare" un'area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, dandogli così nuova forza e vigore: nel concreto, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, rischia di prender vita un altro insidioso Ciclone Mediterraneo (indicato con la lettera "B").

Secondo l'ultimo aggiornamento il maltempo tornerà a colpire già da Sabato 20 Maggio all'insegna di tante piogge e temporali. Come mostra la mappa qui sotto massima attenzione andrà riposta sul Piemonte dove sono attesi fino a 100 mm di pioggia (100 litri per metro quadrato) in poche ore: questo potrebbe comportare il rischio di allagamenti e frane lungo i versanti a causa della persistenza delle precipitazioni.

Vista la tanta energia potenziale in gioco (mari già caldi per il periodo, forti contrasti termici e tanta umidità nei bassi strati), pure sul resto del Nord, sulle Isole maggiori e al Sud non sono da escludere eventi estremi come grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento.

Anche la giornata di domenica 21 potrebbe risultare, almeno in parte, compromessa con la possibilità più che concreta di rovesci temporaleschi, soprattutto al Nordovest, sul versante centrale tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Maggiori spazi soleggiati sono invece attesi al Nordest e sul lato adriatico, dove anche le temperature sono previste in graduale aumento, specie nei valori massimi.

Per i dettagli e le zone maggiormente coinvolte da questa ennesima ondata di maltempo avremo modo di tornare nei nostri prossimi approfondimenti. (ILMeteo)

Protezione civile: allerta rossa per la giornata di oggi, Venerdì 19 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia-Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia-Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia-Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia-Romagna Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Molise: Litoranea



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Emilia-Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Toscana: Romagna-Toscana