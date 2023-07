Meteo: weekend: caldo africano, poi forti temporali, attenzione alla grandine. Eccolo il primo caldo africano della stagione sul nostro Paese: nel corso del weekend raggiungeremo temperature vicine se non superiori ai 30°C. Attenzione però, questa Primavera si conferme infida e già Domenica i contrasti termici potrebbero provocare dei forti temporali e andrà prestata attenzione soprattutto alla grandine.

Ma andiamo con ordine. Dopo l'ennesima parentesi turbolenta di questa stagione primaverile, un audace promontorio di alta pressione a matrice sub-tropicale ha raggiunto proprio in queste ore il nostro Paese, determinando uno stop del maltempo e una progressiva risalita delle temperature.

Il ritorno del sole e i primi passi verso l'alto delle colonnine di mercurio si sono in realtà registrati già nel corso di Giovedì 4 Maggio, ma sarà tra Venerdì 5 e Sabato 6 che l'anticiclone raggiungerà il suo apice e con esso anche il caldo: la mappa che vi proponiamo qui sotto mostra le temperature massime previste proprio per l'inizio di questo primo weekend di Maggio: a salire sul gradino più alto come zona più calda saranno i settori meridionali e interni della Sardegna dove i termometri potranno accarezzare la soglia dei 30°C (colore fucsia).

Caldo estivo anche al Nord, specie sulle pianure del Nordovest, nei fondi valle alpini e pure sulla Sicilia, con punte prossime ai 26/27°C mentre sul resto del Paese registreremo valori meno importanti, ma pur sempre in un contesto di clima davvero molto mite.

Durerà questo caldo? Ebbene, per gli amanti delle belle e calde giornate di sole le notizie non sono delle migliori in quanto già entro la fine del weekend l'alta pressione inizierà a dare segnali di cedimento.

Se Sabato 6 Maggio potranno già scoppiare alcuni temporali, specie nel pomeriggio, ma limitatamente ai rilievi, in particolare sulle Dolomiti e in Carnia, la giornata più a rischio per temporali e grandine sarà quella di Domenica 7: nella mappa qui sotto sono espresse vi mostriamo la distribuzione e le precipitazioni previste proprio per la giornata festiva. Nelle aree colorate in blu si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, equivalenti a 40 litri per metro quadrato.

Tutto ciò sarà il preludio a una nuova fase di maltempo attesa nel corso della prossima settimana, quando sono attese forti piogge e numerosi temporali.

Previsioni prossima settimana

Non c'è pace in questa Primavera! Ebbene sì, nemmeno il tempo di godersi caldo e sole che è in arrivo un ennesimo guasto, all'insegna di pioggia e temporali. È questa la novità più importante appena emersa dagli ultimi aggiornamenti in vista della prossima settimana quando un fronte freddo in discesa dal Nord Europa provocherà importanti conseguenze su quasi tutta l'Italia.

Già da Lunedì 8 Maggio sono previsti fenomeni temporaleschi a causa del passaggio di un ciclone che destabilizzerà non poco l'atmosfera, specie al Nord e sulle due Isole Maggiori.

Ma la nostra attenzione è rivolta soprattutto ai giorni successivi: come mostra la mappa qui sotto, tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Maggio un profondo vortice, ricolmo di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, piloterà correnti d'aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo.

Questo tipo di configurazione risulta piuttosto pericolosa per il nostro Paese come testimoniano anche diversi eventi avvenuti in passato quando l'ingresso dell'aria fredda favorì la genesi di un vero e proprio ciclone sui nostri mari.

Gli ultimi aggiornamenti hanno appena rincarato la dose e la seconda mappa che vi proponiamo qui sotto mostra, appunto, le precipitazioni attese nel corso di Mercoledì 10 Maggio: al momento le regioni a rischio forti temporali sono quelle del Nord Est (colore viola) e i settori adriatici, inizialmente pure la Lombardia.

Visti i contrasti tra masse d'aria completamente diverse (tipici tra l'altro di queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra) non possiamo escludere il rischio di nubifragi accompagnati anche da locali grandinate.

Il maltempo poi si espanderà rapidamente a buona parte dell'Italia ed anzi pare che pure la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalla piogge, a causa dell'ulteriore afflusso di aria molto fredda e instabile in discesa dal Nord Europa in grado di provocare nuovi violenti temporali.

Anche le temperature ne risentiranno, mantenendosi leggermente sotto le medie climatiche del periodo, soprattutto dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.

Insomma, ci aspetta un'altra fase molto movimentata e dinamica: altro che vestiti leggeri e maniche corte... sarà meglio tenere a portata di mano un ombrello e una giacca contro la pioggia!

In aggiornamento