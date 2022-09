Meteo: Weekend, ciclone con nubifragi e temporali e crollo termico di 10°C. Ecco L’evoluzione

Sotto l'influenza negativa di un vero e proprio ciclone impazzito che porterà scompiglio nel corso dell'ormai imminente weekend, l'Italia sarà sconquassata dall'ennesima fase di maltempo con forti piogge, nubifragi e temporali.

Andiamo allora a vedere cosa ci attende sul fronte meteo tra sabato 26 e domenica 27, cercando di capire nel dettaglio quali saranno le zone maggiormente interessate dalla pioggia.

Diciamo subito che quella iniziale sarà probabilmente la fase meno perturbata del weekend. Nonostante ciò, non attendiamoci certo un sabato stabile e soleggiato ovunque: già dal mattino, infatti, l'aria fredda che spazzerà in lungo e in largo il nostro Paese provocherà addirittura delle nevicate fino a quote basse per il periodo sui rilievi alpini di confine. Qualche rovescio temporalesco potrà interessare l'estremo nordest, segnatamente il Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite si registreranno invece sul resto delle regioni settentrionali soprattutto sulla Val Padana nonostante un clima freddino e assai ventoso.



Stesso copione su alcuni tratti del Centro dove un freddo bel tempo avvolgerà la Toscana, il nord delle Marche, l'Umbria e gran parte del Lazio, salvo qualche disturbo sulle zone più orientali.

Sulle restanti zone del Centro avremo più nubi con qualche debole piovasco nel pomeriggio come sulla Sardegna.



Ma sarà il Sud a patire maggiormente i capricci del tempo, segnatamente il versante tirrenico. Rovesci e temporali, alternati a temporanee schiarite, colpiranno infatti per tutta la giornata la Campania, la Calabria tirrenica, fino al nord della Sicilia. In serata deboli piogge sono attese inoltre sul nord della Puglia e sulla Basilicata.

Attenzione ancora ai forti venti che soffieranno a tratti impetuosi soprattutto sul lato tirrenico dove si avranno mareggiate sui comparti più esposti.

Arriviamo così alla domenica quando una nuova forte perturbazione, collegata ad un minimo di bassa pressione, scivolerà molto rapidamente verso le regioni centro-meridionali colpendo in parte anche alcuni settori del Nordest. Piogge, temporali e locali nubifragi si susseguiranno con elevata frequenza in particolare su Sardegna, Lazio, Marche, Abruzzo e tutta la Campania con precipitazioni molto abbondanti anche sulle città di Roma e Napoli. Le forti precipitazioni potranno creare disagi a causa di improvvisi allagamenti e problemi di carattere idrogeologico. Una fase di maltempo colpirà anche la Romagna e la parte più orientale del Friuli Venezia Giulia.

Più tranquillo invece il meteo al Nordovest e, a scendere, sull'area ionica.



Da segnalare, infine, un clima decisamente freddo e ventoso, con calo termico anche di 10°C. Possibili spruzzate di neve sulle cime più alte dell'Appennino centro-settentrionale. (iLMeteo)