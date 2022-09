Meteo: Weekend, classica Ottobrata soleggiata e calda. Tutto confermato: dopo questa burrascosa settimana, caratterizzata da piogge abbondanti e tanti temporali, ci sarà una svolta clamorosa e per certi versi anche un po' inaspettata.

Nel corso del prossimo weekend, tra Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre si verificherà un drastico cambio di circolazione a livello europeo, con conseguenze importanti anche per l'Italia.

Il fine settimana, in realtà, inizierà ancora sotto l'influenza di correnti instabili che dal Nord Europa continueranno a fluire fin sul bacino del Mediterraneo, provocando ulteriori fenomeni anche sul nostro Paese. In particolare, nella prima parte di Sabato 1, saranno ancora possibili residue precipitazioni, anche a carattere temporalesco, soprattutto al Centro-Sud e sulla Sicilia. Pure le temperature si manterranno di qualche grado sotto le medie climatiche, a causa dei venti che soffieranno dai quadranti settentrionali su buona parte del Paese.

La svolta arriverà subito dopo, da Domenica 2 Ottobre. Gli ultimi aggiornamenti lo hanno appena confermato. Allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere emisferico possiamo vedere come tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrà a configurarsi una vasta area di alta pressione che si sposterà rapidamente verso l'Europa centro-meridionale. In sostanza, avremo un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, proprio come avviene solitamente durante l'Estate.

Ci attenderà dunque una fase decisamente più stabile e sicuramente molto più soleggiata e calda.

Insomma, sarebbe servita la classica Ottobrata. (iLMeteo)

In aggiornamento