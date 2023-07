Meteo: Weekend con l'anticiclone delle Azzorre, poi da lunedì, per il Ponte del 2 Giugno ci sono novità. Ci attende un vero e proprio ribaltone nel weekend che sarà caratterizzato da un quadro meteorologico completamente diverso sia dai giorni scorsi, sia dagli ultimi fine settimana, grazie ad un rialzo della pressione atmosferica che influenzerà il tempo tra Sabato 27 e Venerdì 28 Maggio.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato il ritorno di una fondamentale figura atmosferica, protagonista delle estati italiane old-style: l'anticiclone delle Azzorre dall'oceano Atlantico si allungherà fino ad abbracciare l'Europa centro-occidentale.

La mappa che vi proponiamo qui sotto mostra proprio il campo di alta pressione delle Azzorre (indicato con la lettera "A") pronto ad espandersi nel corso dell'ormai imminente weekend verso l'Europa centro-occidentale, inglobando parte dell'Italia.

Gli effetti si faranno sentire già da Sabato 27 Maggio, quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su gran parte del Paese (al mattino ci saranno veloci piogge su Triveneto, Emilia Romagna e parte della Lombardia). Tuttavia, come capita spesso con questo tipo di configurazioni, tra il pomeriggio e la serata non mancheranno i classici temporali di calore sull'arco alpino e su parte dei rilievi del Sud. Da segnalare che dalla serata di Sabato i temporali potrebbero scoppiare in maniera importante soprattutto sul Piemonte.

L'alta pressione oceanica ci terrà compagnia anche Domenica 28 Maggio, garantendo una generosa stabilità atmosferica su molte aree del Paese con sole e temperature in linea con il periodo. Attenzione alle ore pomeridiane, quando avremo un maggiore sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini ed appenninici, in grado di riportare qualche temporale in estensione da monte verso le pianure.

La mappa qui sotto mostra i valori termici previsti, con punte massime intorno ai 25-26°C nelle principali località del Centro-Nord, sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori (qui addirittura si sfioreranno i 28°C, colore viola); qualche grado in meno sul versante adriatico e al Sud a causa di una ventilazione più frizzantina dai quadranti settentrionali.

Da segnalare che nella giornata festiva, ci saranno maggiori probabilità di sviluppo di focolai temporaleschi rispetto al Sabato, che potranno accendersi specialmente lungo le zone montuose a causa della tanta energia potenziale in gioco, favorita proprio dai primi caldi: insomma, i classici fenomeni convettivi tipici di questa stagione, quelli che durano al massimo 1 o 2 ore e che non rovinano i piani dell'intera giornata.



Più a rischio saranno le Alpi (qualche temporale potrebbe sconfinare fin sulle pianure del Piemonte) e gli Appennini centro-meridionali. (iLMeteo)

Previsioni prossima settimana

Sono appena arrivati gli ultimi aggiornamenti in vista della prossima settimana e per il Ponte del 2 Giugno.

Di fatto, quanto meno inizialmente, proseguirà il trend climatico in atto a causa delle particolari configurazioni sinottiche a livello europeo: una sorta di blocco atmosferico a bicella con due figure ben separate di alta e bassa pressione.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'anomalia di pressione attesa per la prossima settimana: l'anticiclone (indicato con la lettera "A") occuperà una zona insolita, tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali (indicati con la lettera "B").



In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta ad indicare che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti (e pure locali grandinate), specie durante le ore pomeridiane. L'Italia si trova intrappolata in questa sorta di "gabbia ciclonica" ormai da qualche tempo; tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile).

Quel che è certo è che sembra poter prevalere, già da Lunedì 29 Maggio, e per i giorni a seguire, un tempo dinamico con un surplus di precipitazioni rispetto alla media su molte regioni (per i dettagli, vista la distanza, vi rimandiamo ai nostri prossimi aggiornamenti). Detto questo, dobbiamo segnalare anche come nella fasi e nelle ore di maggiore stabilità le temperature si porteranno facilmente fin verso i 26-28°C, specie al Centro-Nord; la stagione estiva è comunque alle porte e il sole inizia a scaldare.

Una svolta parziale è attesa per il Ponte del 2 Giugno quando le condizioni meteo tenderanno a migliorare al Nord grazie ad una maggiore ingerenza dell'anticiclone che sembrerebbe voler estendere la sua influenza su parte dell'Italia garantendo un più ampio soleggiamento e temperature decisamente estive. Discorso diverso per il Sud e per le due Isole Maggiori dove invece i temporali (specie al pomeriggio e sera) la faranno ancora da padrone, anche per in avvio di Giugno. (iLMteo)

In aggiornamento



