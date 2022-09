Meteo: Weekend con temporali e grandine. Ecco le zone con bollino rosso

È confermato. Il weekend non sarà per niente tranquillo. Le prospettive per sabato e domenica, dunque non sono delle migliori e ci stanno giungendo ulteriori conferme circa l'arrivo di una perturbazione atlantica pronta a provocare una vera e propria raffica di temporali su buona parte del nostro Paese.

E purtroppo le brutte notizie non finiscono qui, visto che dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale emerge un'altra brutta sorpresa sul fronte meteorologico.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa cosa ci riserverà il tempo per l'imminente fine settimana, il primo del mese di settembre.

Già dalle prime luci del sabato, gli effetti dell'annunciata perturbazione atlantica saranno piuttosto evidenti: mentre al Nord registreremo un contesto spiccatamente variabile, ma nel complesso asciutto, nubi dense, rovesci e qualche temporale minacceranno diverse zone del Centro-Sud, specie l'area nord-orientale della Sardegna, il Lazio (attenzione anche a Roma), i rilievi abruzzesi e, a scendere, la Campania, la Calabria e molti tratti della Sicilia.



Ma sarà soprattutto il pomeriggio ad essere teatro di una fase di brusco maltempo, con fenomeni temporaleschi che potranno anche risultare di forte intensità e accompagnati da frequente attività elettrica, improvvisi colpi di vento e, ahinoi, pure da locali grandinate.



Ma ci sarà spazio pure per una brutta novità in quanto non è escluso che si possano formare delle vere e proprie celle temporalesche in grado di provocare dei nubifragi con rischio di pericolosi allagamenti e problematiche di carattere idrogeologico: occhi puntati soprattutto sull'area centro-meridionale e orientale della Toscana, nonché, in seguito, a gran parte del Sud, dal comparto tirrenico verso quello adriatico. Sarà infatti su queste zone che i fenomeni rischiano di essere più diffusi ed abbondanti.

Solo verso il calar del sole il tempo darà segnali di miglioramento al Centro, mentre resterà ancora piuttosto instabile al Sud, specie sull'area peninsulare.

Sarà questo il preludio ad una domenica dove sarà ancora consigliabile un ombrello a portata di mano su parecchie aree del Sud a causa di alcuni temporali, ancora una volta soprattutto sull'area peninsulare, dalla Puglia verso Basilicata, salernitano e Calabria.

Sul resto del Paese la giornata di festa trascorrerà più tranquilla, anche se non mancheranno alcuni disturbi sul comparto appenninico centrale e sui rilievi del Nord, dove nel pomeriggio potrà anche scoppiare qualche improvviso temporale.

Prima di concludere questa lunga carrellata sul tempo del weekend, diamo uno sguardo anche a quanto ci attende sul fronte climatico. Ebbene, vista la situazione meteorologica assai instabile per le regioni del Sud e del Centro, ci attendiamo una generale flessione dei termometri, mentre resteranno stabili al Nord, dove i valori saranno abbastanza allineati alla media del periodo.

Prossima settimana, già da lunedì rischio di nubifragi, poi arriva pure un vortice carico di temporali



Il mese di settembre è spesso ricco di colpi di scena dal punto di vista meteorologico: si può passare velocemente dalle prime incursioni fresche e temporalesche in discesa dal Nord Europa alle ultime fiammate calde di una stagione estiva volta ormai verso il tramonto.

La prossima settimana sarà in qualche modo emblematica in questo senso: passeremo infatti da un inizio caratterizzato da un rapido impulso temporalesco su parte dell'Italia a quella che sarà una grossa sorpresa, soprattutto in considerazione a quando prevedevano i modelli solo poche ore fa.

Insomma, un ribaltone!

Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale per tracciare una tendenza su temperature e precipitazioni.

La prossima settimana partirà subito all'insegna di un impulso temporalesco con la possibilità di forti precipitazioni, addirittura sotto forma di nubifragio, nel corso di lunedì 6 settembre: a rischio saranno soprattutto Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, settori dove soffieranno anche intensi venti dai quadranti settentrionali che faranno calare sensibilmente le temperature; insomma, pur trattandosi di un vero e proprio anticipo d'autunno, saranno su queste zone le prime avvisaglie di un imminente cambio stagionale. Attenzione perché le temperature ancora elevate dei nostri mari potrebbero fornire l'energia necessaria in più per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua in pochissimo tempo: insomma, si rischiano le famigerate alluvioni lampo.

SORPRESA. Attenzione però, nei giorni successivi arrivera la vera novità. Da martedì 7 settembre, infatti, l'avanzata di un promontorio dell'anticiclone africano porterà ad un sussulto dell'estate su tutta l'Italia. Infatti, oltre ad una ritrovata stabilità atmosferica, anche le temperature sono previste in sensibile aumento vista l'origine della massa d'aria, con punte destinate nuovamente a toccare i 30/31°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori.

Queste fiammata tardo-estiva ci accompagnerà almeno fino alla giornata di venerdì 10, poi gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione propendono per un ennesimo colpo di scena. Dal Nord Atlantico, una vasta area depressionaria potrebbe presto raggiungere il nostro Paese dando il via ad una fase decisamente instabile e fresca che interesserebbe gran parte del successivo weekend: ecco che potrebbe essere servito il primo vero assaggio d'autunno. (iLMeteo)

In aggiornamento