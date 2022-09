Meteo: Weekend di Ferragosto, gran caldo e afa, ma anche dei rovesci. Ecco dove con previsioni

In questi giorni si susseguono numerose ed importanti notizie sul tempo previsto per il weekend di Ferragosto. L'ultima novità vede proprio per la giornata "cuore dell'estate" non solo caldo e afa ma anche rischio di improvvisi rovesci e temporali.

Facciamo il punto della situazione con tutte le PREVISIONI aggiornate per sabato 15 e domenica 16 agosto.

Nei prossimi giorni sul bacino del Mediterraneo andrà rafforzandosi un vasto campo di alta pressione di origine africana che garantirà una maggior stabilità atmosferica su buona parte dei settori.

Nel dettaglio per sabato 15, giorno di Ferragosto, ci aspettiamo una bella e caldissima giornata di sole con temperature davvero di tutto rispetto per il periodo specialmente nella aree interne delle due Isole Maggiori dove i termometri saliranno addirittura sopra la soglia dei 40°C. Il caldo sarà purtroppo afoso a causa degli alti tassi di umidità sul resto del Paese in particolare nelle aree interne del Centro e sulla Val Padana. Tra il pomeriggio e la sera non escludiamo la possibilità di rovesci temporaleschi specie sull'arco alpino centro orientale.

Domenica 16 Agosto, l'alta pressione nord-africana continuerà ad avvolgere l'Italia con il suo carico di caldo a tratti opprimente su molte regioni. Dal pomeriggio sentiremo gli effetti del passaggio di una perturbazione in transito sul centro europa con il rischio di qualche temporale di calore ad appannaggio dei rilievi alpini, prealpini specie tra Piemonte e Lombardia. (iLMeteo)