Meteo: Weekend e 1° Maggio e la maledizione dei ponti! Le previsioni

Le previsioni. La maledizione dei ponti! E' destinata a proseguire questa turbolenta e temporalesca Primavera, ben diversa da quelle a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. Le ultime mappe, appena arrivate, confermano il passaggio di più fronti freddi in discesa dal Nord Europa in grado di alimentare pericolosi cicloni di maltempo tra il weekend e la festa del Primo Maggio e per certi versi sono clamorose.

Ma attenzione, come spesso accade in questa stagione, le conseguenze non saranno uguali su tutte le regioni.

In realtà, il prossimo lungo fine settimana si aprirà Sabato 29 Aprile all'insegna della stabilità atmosferica grazie alla presenza, seppur non del tutto granitica, dell'alta pressione. Col passare delle ore avvertiremo i primi segnali di un cambiamento del tempo ed infatti entro la serata scoppieranno anche dei temporali, specie al Nord Ovest.

Come mostra la mappa qui sotto, sarà questo il preludio a un ben più corposo peggioramento atteso per Domenica 30 Aprile quando è previsto l'arrivo di correnti d'aria fredde ed instabili che piloteranno una perturbazione in discesa dal Nord Europa (colori azzurrino e verde) che darà il via ad una sventagliata temporalesca.

L'Italia, e in particolare il Centro-Nord, rischia di trovarsi in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono masse d'aria di origine diversa. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi: il calore che si accumula nei bassi strati dell'atmosfera aumenta il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate.

Il vortice poi si approfondirà sull'alto Adriatico dando vita a quella che in gergo meteo viene definita "Venezia low": si tratta di un'area di bassa pressione, ovvero un ciclone, in grado di scatenare violente precipitazioni.

La seconda mappa che vi mostriamo qui sotto indica le piogge e i temporali (colore viola) previsti per la giornata del Primo Maggio (Festa dei Lavoratori).

A maggiore rischio sarà ancora una volta il Nord (in particolare il Triveneto e l'Emilia Romagna) e i settori adriatici dove non mancheranno rovesci temporaleschi, alternati magari a qualche pausa asciutta.

I maggiori spazi soleggiati li avremo invecde sul versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori anche se soffieranno intensi venti di Maestrale e di Ponente. (iLMeteo)

In aggiornamento