Meteo: Weekend e Ponte del 25 Aprile, ecco dove con pioverà. Weekend e Ponte del 25 Aprile: le ultime mappe a nostra disposizione hanno rincarato la dose in merito alle precipitazioni previste. Il tentativo dell'alta pressione di conquistare il nostro Paese andrà subito storto in quanto la Primavera, ancora una volta, riuscirà a mostrarci il suo volto più capriccioso.

Risultato? Nel Ponte festivo pioverà più del previsto.

Dopo un Venerdì 21 ancora meteorologicamente incerto, ci attende un Sabato 22 all'insegna di un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori, grazie ad una temporanea rimonta di un'alta pressione che si allungherà su buona parte del bacino del Mediterraneo, fino ad abbracciare parzialmente l'Italia.

Tuttavia, per gli amanti del bel tempo e del solleone non arrivano buone novelle, in quanto questa fase stabile e soleggiata sarà solo un fuoco di paglia.

Come possiamo infatti osservare nella cartina sinottica qui sotto, già nella seconda parte di Domenica 23 l'ingresso di correnti d'aria fredda e instabile in quota, pilotate da un ciclone in discesa dal Nord Europa, favorirà la formazione di un vortice temporalesco (indicato con la lettera "B"). Nel pomeriggio festivo il contrasto tra le correnti in ingresso e l'aria più mite e umida preesistente darà origine alla formazione di improvvise e insidiose celle temporalesche soprattutto al Nord.

l quadro meteorologico resterà poi zoppicante anche nei giorni successivi, tanto che anche le giornate di Lunedì 24 e Martedì 25 saranno almeno in parte compromesse, sempre a causa del vortice che attraverserà da Nord a Sud il nostro Paese mantenendo condizioni di forte instabilità: da tenere d'occhio, a tal proposito, saranno soprattutto il Nordest e gran parte del Centro-Sud.

La cartina qui sotto mostra le precipitazioni previste per la giornata di Martedì 25 Aprile: si noti come i fenomeni più importanti si concentreranno soprattutto lungo il versante centrale adriatico e al Sud, settori dove prevale il colore blu e dove ci attendiamo dunque accumuli anche prossimi ai 40 mm.

Detto di una moderata variabilità e di un contesto non certo votato alla stabilità atmosferica al Nordest, sul resto del Paese il tempo sarà decisamente più asciutto e caratterizzato anche da generose schiarite assolate, in particolare al Nordovest e sulle due Isole Maggiori: in Sardegna e Sicilia continueremo tra l'altro a registrare un contesto praticamente estivo. (iLMeteo)

