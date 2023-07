Meteo weekend estivo con un'ombra minacciosa: il contrasto tra caldo e temporali. I dettagli

Meteo weekend estivo con un'ombra minacciosa: il contrasto tra caldo e temporali. È in arrivo il primo vero weekend dal sapore estivo della stagione. Attenzione però: è vero che aumenterà il caldo, ma ci sarà anche un'insidiosa minaccia, proprio tra sabato 10 e domenica 11 giugno.

Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti ci attende un fine settimana caratterizzato da forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse che innescheranno un mix potenzialmente esplosivo, con effetti diversi a seconda della zona.



La causa va ricercata nella particolare configurazione in atto a livello europeo: l'Italia di trova proprio nel mezzo di un campo di battaglia tra correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa e i primi caldi in risalita dall'Africa.

Già da Sabato 10 Giugno il nostro Paese si troverà in questa sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono correnti d'aria diverse.



Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori ci aspettiamo la prima fiammata di caldo africano, con punte massime di temperature fin verso ed oltre i 33-34°C, specie sulla Sicilia. La mappa qui sotto mostra appunto le aree dove si farà sentire maggiormente il caldo, evidenziate con i colori rosso e viola.

Attenzione però, proprio i primi caldi provocati dall'avanzata dell'anticiclone africano forniranno un carburante aggiuntivo per la genesi di fenomeni violenti. Un mix potenzialmente esplosivo dal punto di vista atmosferico. Vista la tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) si verranno a creare le condizioni ideali, specie durante le ore pomeridiane, per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti temporali, con colpi di vento e grandinate, specie sulle Alpi e sugli Appennini e a ridosso degli stessi.

Discorso simile per domenica 11, con la minaccia temporalesca che rimarrà sempre in agguato; dopo una mattinata soleggiata avremo infatti la possibilità più che concreta di nuovi violenti temporali tra il pomeriggio e la serata al Nord e localmente sulle aree montuose del Sud. La seconda mappa che vi proponiamo qui sotto mette in evidenza proprio le zone maggiormente a rischio di precipitazioni.

Temperature più elevate e tanto sole invece dove l'anticiclone africano scalderà i motori per quella che sarà a tutti gli effetti la prima ondata rovente della stagione, con valori massimi diffusamente oltre i 30°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.

In sintesi, più caldo sì, ma anche maggiore rischio di eventi meteo estremi. (iLMeteo)



In aggiornamento