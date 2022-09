Meteo: Weekend, flusso Nord Atlantico. Ecco le previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

In questi ultimi giorni il lungo cordone delle alte pressioni ha iniziato a scendere un po' di latitudine e subito ne ha approfittato il flusso nord-atlantico per inviare due perturbazioni verso l'Italia. Ma un terzo fronte perturbato si prepara ad interessarci nel corso dell'ormai prossimo weekend. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci aspetta per le giornate di sabato e domenica.



La giornata di sabato sarà ancora relativamente tranquilla, con un generoso soleggiamento al Sud e su gran parte del Centro, mentre al Nord avremo già una moderata nuvolosità che non sarà tuttavia in grado di provocare importanti conseguenze.

L'attesa perturbazione si farà invece più minacciosa nel corso del pomeriggio. ad iniziare dei comparti alpini centro-occidentali. dove si verificheranno le prime nevicate, intorno ai 1200 metri. Nel contempoi cieli si copriranno più diffusamente su tutto il Nord, soprattutto in serata, quando alcune deboli piogge inizieranno a bagnare la Lombardia, il Piemonte occidentale e la Liguria. Ci attendiamo inoltre un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali specialmente sul basso Tirreno e su tutto il versante adriatico.

Sul fronte termico non ci saranno invece particolari scossoni, a parte per una timida flessione nei valori massimi al Nord, a causa del minor irraggiamento solare.

Arriviamo così alla seconda parte del weekend che sarà sicuramente più capricciosa in quanto la perturbazione entrerà con maggior decisione sull'Italia. Domenica mattina, mentre il tempo sarà un po' più tranquillo all'estremo nord-ovest, sull'area centro-orientale del Nord avremo invece cieli grigi con piogge sparse e qualche nevicata sui rispettivi rilievi alpini, intorno ai 1000 metri di quota. Precipitazioni più moderate potranno colpire soprattutto il Friuli Venezia Giulia e, sul lato opposto, la Liguria di Levante e l'alta Toscana. Altre piogge si estenderanno in seguito al resto del Centro, in particolare su Marche, Umbria, Lazio e su alcuni tratti dell'Abruzzo.

Verso il tardo pomeriggio e la serata il quadro meteorologico andrà nettamente migliorando al Nordest e sulla Toscana, mentre insisteranno piovaschi sparsi su Umbria, Lazio e fino alla Campania. Sempre in serata avvertiremo un ulteriore rinforzo dei venti da sud che annuncerà l'arrivo di una più intensa perturbazione, attesa per la giornata di lunedì.

Tornando alla domenica, sul fronte climatico ci attendiamo un ulteriore, seppur contenuto, calo termiconei valori massimi al Nordest e su parte del Centro, mentre al Sud un tempo più tranquillo garantirà una certa stabilità dei termometri,con valori sempre ben superiori alla media. Notizia segnalata da (iLMeteo)