Meteo: Weekend, Lockdown light, arriva nuova perturbazione con piogge, temporali. Le Previsioni

Meteo: Weekend Lockdown molto light arriva Nuova perturbazione con piogge, temporali e anche neve. Previsioni

Le ultime elaborazioni modellistiche confermano quanto vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, ovvero che ci aspetta un weekend condizionato dal passaggio di una nuova perturbazione atlantica in grado di riportare la pioggia, temporali su almeno mezza Italia e pure la neve sull'arco alpino.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio cosa ci riserverà il meteo per sabato 19 e domenica 20.

Nella mattinata di sabato 19, l'atmosfera sarà piuttosto grigia al Nord, a causa sia delle nebbie in Val Padana, sia di una diffusa nuvolosità capace di provocare alcune deboli piogge sulla Liguria. Proseguendo verso Sud, non saranno da escludere delle precipitazioni anche sulle coste della Toscana, sulle rispettive isole e sulla parte più meridionale della Calabria. Nubi più irregolari interesseranno invece il resto del Paese, alternate a qualche timida e temporanea schiarita.

Questo contesto meteorologico proseguirà per gran parte della giornata, ma attenzione, tra il tardo pomeriggio e la serata si noteranno ulteriori segnali di peggioramento, a carico specialmente del Nordovest e della Sicilia ionica dove le precipitazioni si faranno più diffuse e marcate.

Sarà questo il preludio a una domenica 20 decisamente più capricciosa in quanto, già dalle prime ore del mattino, registreremo parecchie piogge al Nordovest e pure il ritorno della neve sui rispettivi rilievi alpini, intorno ai 1400 mt. di quota. Diversi fenomeni interesseranno inoltre il Sud, soprattutto la Sicilia orientale e gran parte dell'area ionica. Da segnalare solamente la presenza di nubi irregolari invece sul resto del nostro Paese.

Nel corso del pomeriggio e della serata, il maltempo continuerà a colpire le regioni nord-occidentali, muovendo lentamente verso est entro la serata. Continuerà a cadere la neve sui rilievi alpini occidentali sopra i 1400 mt. di quota, mentre su quelli centro-orientali entro sera si potranno anche raggiungere i 1200 mt.



Altre piogge sono poi attese sulle coste toscane e ancora una volta al Sud, specie in Sicilia e su tutta l'area ionica dove potranno anche verificarsi fenomeni intensi e svilupparsi locali temporali.

Sul fronte delle temperature non ci saranno particolari scossoni nel corso del weekend, salvo per una moderata e generale flessione nei valori massimi attesa domenica al Sud, soprattutto a causa del maltempo. (iLMeteo)

In aggiornamento