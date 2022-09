Meteo: Weekend bollino rosso anti-Covid ma rischio di pioggia e grandine. Ecco dove e quando

L'ondata di calore africano che sta colpendo tutto il Paese proseguirà anche nel corso del primo weekend di agosto, ma attenzione perché tra sabato 1 e domenica 2 passeremo, quanto meno in alcune zone del nostro Paese, dal sole cocente al rischio di pioggia e grandine, preludio a quello che accadrà poi all'inizio della prossima settimana.

Facciamo dunque il punto della previsione di quello che sarà un ambiguo fine settimana, scoprendo dove colpiranno i rovesci e dove invece sentiremo di più il caldo sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di sabato 1 agosto quando il rovente anticiclone africano continuerà a surriscaldare in maniera pesante un po' tutta l'Italia. Si tratterà molto probabilmente della giornata più calda e afosa di questa fase africana, con le temperature che potranno raggiungere facilmente picchi di 40°C, specie sulla Toscana e zone interne delle due Isole maggiori. Non se la passerà meglio il resto del nostro Paese, con valori che sfioreranno i 38°C anche sulle basse pianure del Nord e su parte del Lazio. Tra il pomeriggio e la serata qualche pioggia interesserà solamente le zone interne appenniniche e le vallate alpine di confine.

Inizialmente non ci saranno grandi novità nella giornata di domenica 2, caratterizzata nella prima parte ancora da tanto sole su tutto il territorio nazionale, con valori termici ancora molto elevati.

Attenzione però, col passare delle ore un fronte temporalesco alimentato da un vortice ciclonico di origine atlantica si avvicinerà all'Italia provocando i primi fenomeni temporaleschi, a partire dall'arco alpino centro-occidentale. Data la tantissima energia in gioco (alti tassi di umidità nei bassi strati dell'atmosfera), non è esclusa la formazione di imponenti celle temporalesche con il serio rischio di grandinate in sconfinamento fin verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Come accennato, questo non sarà altro che l'anticipo di quello che avverrà all'inizio della prossima settimana quando il pericoloso vortice depressionario riuscirà a sfondare sul nostro Paese portando rovesci temporaleschi molto violenti, con il pericolo di grandinate e forti colpi di vento (iLMeteo)