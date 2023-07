Meteo: weekend tra temporali e caldo estivo a 30°C, i dettagli. Ci attendono un Sabato 13 e una Domenica 14 Maggio all'insegna di un tempo ancora fortemente instabile con elevato rischio di temporali su molte regioni. Ci sarà tuttavia anche un angolo d'Italia che riuscirà a godere di un weekend diverso, con temperature che potrebbero sfiorare addirittura la soglia dei 30°C!

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio come evolverà la situazione meteo nel corso di questo secondo Fine Settimana di Maggio.

Il quadro meteorologico è compromesso ormai da alcuni giorni da una reiterata circolazione ciclonica che mantiene, appunto, condizioni di tempo spesso instabile a tratti anche perturbato. Questo scenario è destinato così a protrarsi anche nel weekend quando la presenza di un profondo Ciclone Mediterraneo potrà scaricare non poche precipitazioni, spesso a carattere temporalesco.

Prepariamoci dunque ad un Sabato 13 assai turbolento.

Per capire ancora meglio quali saranno le zone più a rischio pioggia e gli accumuli previsti, vi proponiamo la cartina qui sotto: si noti come un po' tutte le regioni saranno interessate dalla pioggia, ma occhio soprattutto alle aree colorate in blu, dove si potranno cumulare fino a 40 mm, l'equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Anche la Domenica dirà sicuramente la sua in termini di brutto tempo, ma con una diversità rispetto agli ultimi giorni, che sono stati simil-autunnali. Avremo infatti una situazione più tipicamente primaverile e, come capita spesso in questa stagione, le piogge non dureranno per l'intera giornata e anzi non mancheranno delle pause asciutte a tratti anche soleggiate. I fenomeni, localmente a carattere temporalesco, saranno più probabili nelle ore pomeridiane e a carico soprattutto delle regioni alpine, prealpine e di gran parte del Centro-Sud.

Per quanto riguarda il quadro termico, i valori saranno ancora una volta sotto tono per il periodo, specie dove insisteranno maggiormente le piogge. Tranne che in un angolo del nostro Paese dove un rinforzo dei caldi venti di Scirocco porterà ad un improvviso e deciso aumento delle colonnine di mercurio: stiamo parlando della Sicilia dove nel pomeriggio i termometri potranno salire fino ad avvicinarsi ai 29/30°C.

Insomma, nonostante l'instabilità atmosferica, qui sarà praticamente Estate! iLMeteo)



In aggiornamento