Meteo, Weekend tra tepori primaverili, pioggia e nevicate, i dettagli. Un avvio di Marzo old style. Questa è la sintesi del tempo atteso nei prossimi giorni, caratterizzato da continui cambiamenti di fronte e, nella fattispecie, dal freddo con precipitazioni nevose anche a bassa quota a tepori primaverili.



Non farà eccezione il prossimo weekend che, seppur con una previsione ancora un pochino in bilico, tipica del mese pazzerello in cui siamo appena entrati, vede aumentare in maniera importante le probabilità di un colpo di scena.

Le cause vanno ricercate nelle particolari configurazioni atmosferiche in atto a livello generale: troviamo infatti la presenza di un ciclone Mediterraneo sul basso Tirreno, mentre da Ovest è in avanzamento un campo di alta pressione destinato a provocare un cambiamento del tempo su parte delle nostre regioni (quanto meno temporaneamente).



Tutto ciò si tradurrà certamente in una fase più soleggiata al Nord, già da Sabato 4 Marzo. Al Centro-Sud, invece, le condizioni si manterranno ancora lievemente instabili nonostante il graduale allontanamento del vortice ciclonico attualmente attivo sul Mar Tirreno.



La mappa che vi proponiamo qui sotto mette in evidenze le zone a maggior rischio di precipitazioni (color azzurrino-blu), dove avremo anche una frizzante ventilazione dai quadranti settentrionali.

Ma arriviamo al colpo di scena che si verificherà con sempre maggiore probabilità domenica 5 Marzo quando l'anticiclone guadagnerà ulteriore campo su tutto il Paese, regalando una maggiore stabilità atmosferica per tutti e pure un generale aumento delle temperature, specie nei valori massimi. La seconda mappa che vi mostriamo è relativa proprio alle temperature massime attese Domenica 5, con picchi fin verso i 15/16°C (colore arancione) specie sulle pianure del Nord, sulle coste tirreniche, sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori.

Insomma, dopo il freddo maltempo di questi ultimi giorni sembrerebbe proprio che il fine settimana possa essere caratterizzato da una seppur timida svolta primaverile.

Ma attenzione, probabilmente non definitiva: marzo ci riserverà altre sorprese! (iLMeteo)

In aggiornamento