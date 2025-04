Mezzocorona: incendio nella notte, muore Patrick Vettori, fratello del campione di MMA Marvin Vettori

Un incendio nella notte stronca la vita del trentenne, appena candidato alle elezioni comunali. Dolore in Trentino.

Mezzocorona (TN) – Una tragedia ha colpito questa mattina, martedì 15 aprile, la comunità di Mezzocorona in Trentino. Patrick Vettori, 30 anni, è morto a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento di via Paul Troger. Patrick era noto anche per essere il fratello minore di Marvin Vettori, il campione trentino di arti marziali miste (MMA) con una carriera internazionale.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando alcuni vicini hanno segnalato del fumo proveniente dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno forzato la porta dell’appartamento. Purtroppo, per Patrick non c’era più nulla da fare: il giovane era già deceduto, probabilmente a causa delle esalazioni tossiche provocate dal rogo.

Il messaggio di Marvin Vettori per il fratello

"Resterai sempre il numero 1 fratellino mio!", è l'inizio del commovente messaggio che il campione di arti marziali Marvin Vettori ha condiviso su Instagram per salutare il fratello scomparso. "Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti amerò fino all’ultimo respiro. Non penso sarò più lo stesso dopo oggi perché forse non te l’ho detto mai detto ma la mia forza sei sempre stata tu. Eri il più sveglio e il più intelligente tra i due, ti stavi creando un futuro meraviglioso e non riesco a farmene una ragione", ha scritto Vettori condividendo alcune foto insieme al fratello.

"Si dice che Gesù richiami prematuramente le anime più belle per averle con sé in paradiso e allora spero che sia così, che tu sia lì con lui guardando e vegliando verso di noi con quella bontà che ti ha sempre contraddistinto. Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco", ha concluso includendo un cuore spezzato e l'immagine di una colomba.