Migranti: ancora un nuovo sbarco a Roccella Jonica, giunti in 150. A bordo di un peschereccio anche nuclei famigliari con bambini

ROCCELLA JONICA, 04 OTT - Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica. Altri 150 cittadini di varie nazionalità sono giunti in serata nel porto della cittadina della Locride a bordo di un vecchio motopeschereccio, il "Nuri Reis", battente bandiera italiana. A bordo diversi nuclei familiari con bambini di età inferiore a 6 anni.



L'imbarcazione è stata intercettata al largo di Roccella Jonica, a circa 10 miglia dalla costa, dalle motovedette della Guardia Costiera a seguito di una richiesta di soccorso. In porto è stato applicato il protocollo previsto per la prima accoglienza e assistenza con il coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria. I migranti saranno sottoposti tutti al tampone rinofarigeo e, da quanto si è potuto apprendere, trascorreranno la notte in una struttura pubblica messa disposizione dal Comune prima di essere trasferiti, nel giro di massimo 24-36 ore, in strutture calabresi più adeguate, probabilmente a Crotone. (immagine di repertorio)

In aggiornamento