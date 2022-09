Migranti: boom di sbarchi a Lampedusa, sono arrivati in 433. Imbarcati sulla nave quarantena

Migranti: boom di sbarchi a Lampedusa, sono arrivati in 433 Prima all'Hotspot poi imbarcati sulla nave quarantena

LAMPEDUSA 11 OTT - Uno sbarco dietro l'altro ieri a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Condotti all'hotspot, saranno sottoposti a tamponi e imbarcati, man mano che arriveranno i risultati, sulle navi quarantena. Ieri gli arrivi si sono susseguiti anche in Sardegna, con tre sbarchi, e nella Locride, dove 43 persone, afgani, siriani ed egiziani, tra cui una donna e un disabile su una sedia a rotelle, sono giunti con una barca a vela. Era il sesto sbarco nella zona in otto giorni.