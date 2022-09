Migranti: Gelmini, è di nuovo emergenza sbarchi

ROMA, 12 LUG - "Quasi 800 clandestini sbarcati nelle ultime 48 ore sulle coste della nostra Penisola, tra questi 28 positivi al Covid arrivati a Roccella Jonica, in Calabria.



In queste ore il sindaco di Lampedusa e la governatrice Jole Santelli, giustamente, mettono in guardia il governo: la situazione è fuori controllo.Nei giorni scorsi il governo ha lasciato trapelare la volontà politica di picconare e riscrivere i decreti sicurezza, ed ecco che sono ripresi - per la felicità di scafisti e mercanti di uomini - i viaggi della speranza: siamo nuovamente in emergenza.



A Palazzo Chigi e al Ministero dell'Interno dovrebbero agire con maggior senso di responsabilità ed evitare il 'liberi tutti'. Il Paese non può gestire anche questa crisi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.