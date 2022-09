Migranti: sfruttamento lavoro nero e prostituzione, arresti, indagati anche imprenditori agricoli

Migranti: sfruttamento lavoro nero e prostituzione, arresti. Operazione Cc nel reggino, indagati anche imprenditori agricoli

ROSARNO (RC), 8 GEN - Una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura di Palmi, è in corso per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.



L'inchiesta ha colpito una rete di caporali, composta da cittadini extracomunitari di origine centrafricana all'epoca dei fatti domiciliati nella baraccopoli di San Ferdinando e a Rosarno, i quali, in concorso con i titolari di aziende agricole e cooperative del settore della raccolta e della vendita di agrumi nella Piana di Gioia Tauro, erano dediti alle attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di braccianti agricoli extracomunitari, a anche al favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di donne africane. I particolari saranno resi noti dal Procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza terrà al Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro alle 10.30.

Seguono aggiornamenti