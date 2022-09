Migranti: si ribalta barcone nella notte, 31 migranti salvi

AGRIGENTO, 15 NOV - Un barchino, con a bordo una trentina di migranti, si è ribaltato, nel cuore della notte, a circa 4 miglia dall'isola di Lampedusa (Ag). Tutte le 31 persone che erano a bordo dello scafo sono state recuperate.

Mentre una motovedetta della Guardia di finanza si stava avvicinando alla barca per trasbordare i migranti, le persone si sarebbero spostate verso l'unità di soccorso. Avrebbero sbilanciato il natante procurandone quindi il ribaltamento. I finanzieri, che erano a pochissima distanza, sono riusciti a trarre tutti in salvo e, a quanto pare, non vi sarebbero dispersi.

Poco prima, era stato scortato un barcone con a bordo 186 migranti, di varie nazionalità, fino al porto di Lampedusa. I due diversi gruppi sono stati portati all'hotspot. (ANSA)